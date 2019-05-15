تقديم برنامج استهداف للابتعاث الخارجي للمعلمين .. تعرف على الضوابط والشروط

إجراءات تقديم برنامج استهداف للابتعاث الخارجي للمعلمين، والذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، مع توضيح ضوابط وشروط التقديم على الابتعاث الخارجي تحت مظلة برنامج “استهداف” الجديد، للحصول على درجة الماجستير من افضل الجامعات العالمية للتخصصات التي سيشملها البرنامج، مع توضيح بداية التطبيق ، وكيفية التسجيل في برنامج ابتعاث وزارة التعليم استهداف الجديد.

شروط ومزايا التقديم على برنامج الابتعاث استهداف للمعلمين، كان من اهم النقاط التي تم توضيحها لراغبي الاستفادة من البرنامج، اعتباراً من العام الدراسي 1440-1441 هجرياً، والذي يأتي في إطار التوجهات نحو الارتقاء بمستويات العملية التعليمية، والتي من احد ركائها رفع مستويات وكفاءات المعلمين والمعلمات، بما يتناسب والتحديات المستقبلة ولمواكبة ركب التقدم في برامج ونظم التعليم العالمية، وقبل الشروع في تقديم برنامج استهداف للابتعاث الخارجي للمعلمين تابع ما سيلي من توضيحات حول البرنامج

شروط تقديم برنامج استهداف للابتعاث الخارجي

وزارة التعليم وضعت مجموعة من الشروط والضوابط لمن يرغب في الاستفادة من برنامج الابتعاث الخارجي، ولإحكام عملية تقديم برنامج استهداف للابتعاث الخارجي للمعلمين، وشروط الالتحاق كما هي موضحة أدناة.

خدمة المرشح/ة لا تكون أقل من سنة في الخدمة الحكومية، داخل أو خارج الوزارة بجهة حكومية.

تاريخ ميلاد المعلم/ة من 1-1-1410 فما يليها.

أن يكون معدل المعلم/ة التراكمي من 3 :4، أو من 4: 5 ،أو من 85 :100 في درجات البكالوريوس.

الحصول على درجة 80% كمتوسط درجات قياس في اختبار القدرات للجامعيين، واختبار كفايات المعلمين والمعلمات.

تقويم الأداء الوظيفي للمعلم في أخر سنة لا يقل عن ممتاز.

مزايا تسجيل استهداف ابتعاث المعلمين

المزايا التي حددتها وزارة التعليم تشمل الأتي:

الابتعاث إلى أفضل الجامعات العالمية.

توفير القبول الجامعي للمرشح عبر خدمة الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.

خوض برنامج مكثف في المملكة قبل السفر لرفع مستوى اللغة الإنجليزية.

التخصصات المسموح لها التقديم على الابتعاث الجديد استهداف

تشمل التخصصات التي أعلنت عنها وزارة التعليم حتى الآن.

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

الحاسب الألي.

الأحياء

العلوم.

والدول التي سيتم الابتعاث عليها تشمل، أمريكا، اليابان، الصين، نيوزيلندا، هونج كونج، الصين ، كوريا الجنوبية، سنغافورة، بريطانيا، أستراليا.