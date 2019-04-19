تقديم جدارة وظائف القوات البرية الإدارية 1440 للرجال | شوط وألية التقديم

يبدأ تقديم جدارة وظائف القوات البرية الإدارية لعام 1440 بداية الأسبوع المقبل، حيث أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية حاجتها لشغل 124 وظيفية إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ترغب بشغلها من الخريجين السعوديين من ينطبق عليهم شروط التقديم التي ستوضحها بوابة توظيف وزارة الخدمة المدنية جدارة، بجانب تحديد الفئات المستهدفة بعملية القبول والتسجيل ومواعيد التقديم الإلكتروني والشروط العامة للفاضلة بين طلبات شغل الوظائف لتحديد أسماء المرشحين لشغل وظائف القوات البرية الملكية السعودية، وفق ألية التوظيف عبر موقع الخدمة المدنية.

جدارة الخدمة المدنية بوابة التوزيف الإلكتروني ستستقبل طلبات التحاق المواطنين السعوديين من الكوادر المؤهلة، على وظائف القوات البرية الملكية السعودية الإدارية 1440 بعدة مناطق في المملكة، ستنشر تفاصيل تلك الوظائف من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية للتوظيف، وستشمل تلك التفاصيل تحديد ألية التقديم على جدارة و قد يتاح بيان حول أماكن توزيع الوظائف، لتمكين المتقدمين من تحديد الرغبة المكانية، وشروط تقديم جدارة وظائف القوات البرية 1440 الإدارية.

مواعيد تقديم جدارة وظائف القوات البرية الإدارية

أشارت قيادة القوات البرية الملكية السعودية لموعد بداية التقديم على وظائف القوات البرية الإدارية 1440، من خلال منظومة التوظيف الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية، حيث من المقرر فتح رابط تقديم جدارة وظائف القوات البرية يوم الأحد الموافق 16 من شعبان 1440، وحتى الخميس الموافق 20 من الشهر نفسه، وقد يكون موقع بوابة توظيف القوات البرية هو رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين عقب إجراء عملية المفاضلة.

وزارة الخدمة المدنية ستضع التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل، ومنها شروط تقديم القوات البرية 1440 للوظائف الآذارية، لشغل 124 وظيفة إدارية، وستحدد مواعيد مطابقة البيانات للمرشحين مبدئياً، وأماكن المطابقة وما سيتبع من تعليمات أخري لحين الانتهاء من إجراءات القبول والتسجيل.

تقديم جدارة وظائف القوات البرية

الدخول على رابط جدارة الخدمة المدنية ومنه الإطلاع على بيانات المستخدم، والتأكد من صحتها وحداثتها، وحال وجود أي معوقات أو أخطاء في البيانات، يتم تقديم طلب لتصحيحها، وفر تفعيل رابط التسجيل في جدارة وما سيتاح من خلاله من بيانات للتعرف عليها من المتقدمين لشغل تلك الوظائف.

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