تقديم جدارة وظائف وزارة النقل الإدارية رجال ونساء 1440 عبر بوابة توظيف الخدمة المدنية

رابط تقديم جدارة وظائف وزارة النقل 1440 رجال ونساء لشغل 127 وظيفة إدارية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، بالعديد من مناطق المملكة، وفق ألية تسجيل وظائف جدارة الخدمة المدنية ومنها ضوابط القبول والتسجيل والفئات المستهدفة من الخريجين والخريجات، الحاصلين على التخصصات والدرجات العلمية المناسبة لشغل تلك الوظائف الإدارية بالنقل، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والتي ستجرى أعمال المفضلة والمطابقة للبيانات من خلال موقع جدارة الإلكتروني.

وزارة النقل نشرت المسميات الوظيفية التي سيتم التعيين عليها، لمن سينطبق عليهم أو تنطبق عليهن شروط القبول والتسجيل، ويجتاز نتائج المفاضلة وأعمال المطابقة عبر موقع جدارة الخدمة المدنية، ومن المرقق فتح تقديم جدارة وظائف وزارة النقل السعودية للرجال والنساء لشغل 27 وظيفية إدارية للرجال على المرتبة الرابعة، وشغل 31 وظيفية إدارية للرجال بالمرتبة الخامية وبنفس المرتبة وظيفية واحدة للنساء، فيما عدد وظائف المرتبة السادسة للرجال 15 وظيفة، و11 وظيفة إدارية للنساءـ، وعلى المرتبة التاسعة يتوافر 39 وظيفة إدارية رجال و 4 وظيفية إدارية نساء، وثلاث وظائف إدارية بالمرتبة الثامنة للرجال.

مواعيد تقديم جدارة وظائف وزارة النقل الإدارية

التسجيل عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية في وظائف وزارة النقل السعودية الإدارية، سيكون خلال الفترة من الأحد الموافق 13 شوال 1440 الجاري، ومن المقرر فتح رابط تقديم جدارة وظائف وزارة النقل الإدارية في تمام السابعة صباحاً بتوقيت الرياض، على أن ينتهي التقديم الإلكتروني من خلال بوابة التوظيف يوم الخميس الموافق 17 شوال في تمام الثانية عشر مساءً.

المسميات الوظيفية وأماكن التعيين

مسميات وظائف وزارة النقل الإدارية التي سيتم التعيين عليها تشمل باحث قانون، مهندس مدني مساعد، مُحلل نظم، محقق قانوني مساعد، باحث تطوير موارد بشرية مساعد، محاسب مساعد، مساعد إداري، مفتش إداري مساعد، مساح، مراقب إنشاءات، مأمور مشتريات، مدقق مناقصات، سائق معدات ثقيلة، مراقب امن وسلامة، مراقب طرق، أمين وثائق، مساعد سائق معدات ثقيلة، باحث عمليات موارد بشريةـ، فني دعم مساعد.

أماكن العمل للخريجين والخريجات من سيتم قبولهم بشكل نهائي في وظائف وزارة النقل الإدارية، والتي سيتم التقديم عليها من رابط جدارة الخدمة المدنية 1440، ليكون العمل في الرياض، والباحة، وجازان، والمدينة المنورة، والدمام، ومكة المكرمة، وأبها، عرعر، الحوف، تبوك، حائل وبريدة، ومن خلال الروابط أدناة يمكن استعراض كافة الضوابط والشروط.

الفئات المستهدفة والية التقديم على جدارة

اعرف التفاصيل حول الفئات المستهدفة من الخريجين والخريجات لسهولة التقديم عبر موقع جدارة.

رابط جدارة الخدمة المدينة

التسجيل في وظائف وزارة النقل ألا سيكون من خلال جدارة الخدمة المدنية بعد تسجيل الدخول على حسابات المستخدمين لمن له حساب، أو إنشاء حساب مستخدم جديد لمن يتقدم لأول مرة.