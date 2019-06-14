تقديم ديوان المظالم وظائف إدارية للرجال 1440 تعرف على أماكن العمل والتخصصات المطلوبة

موقع تقديم ديوان المظالم وظائف إدارية للرجال بعدد 90 وظيفية على عدة مراتب، وننشر أماكن شغل وظائف ديوان المظالم والتخصصات المطلوبة وشروط القبول والتسجيل، من بوابة توظيف الديوان الإلكترونية ضمن الخطة التوظيفية لعام 1440، وسنوضح كذلك مواعيد فتح رابط تقديم وظائف ديوان المظالم الإدارية الإلكترونية لاستقبال طلبات الخريجين المنطبق عليهم شروط القبول التي وضعت لكل مرتبة وظيفية على حدى.

يبدأ تقديم وظائف ديوان المظالم من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15-10-1440 حيث يفعل رابط تقديم ديوان المظالم وظائف إدارية للرجال في حدود الساعة الثامنة صباحاً، وعن الرابعة من عصر يوم الخميس 17-10-1440 سيتم غلق بوابة القبول والتسجيل، وتم وضع بعض الشروط الخاصة بكل مرتبة وظيفية، منها اجتياز اختبار القدرات العامة للمرتبة الرابعة، واختبار القدرة المعرفية لوظائف المرتبة السادسة ضمن شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم الإدارية في بعض المدن السعودية الموضح بيانها فيما بعد.

أماكن شغل وظائف ديوان المظالم الإدارية لرجال

التقديم على عدد 90 وظيفية إدارية للرجال في الديوان العام للمظالم، سيكون لشغل تلك الوظائف في مقر الديوان ومحاكمة ببعض المحافظات وهي، الرياض و جدة و المدينة المنورة، مكة المكرمة،ـ والدمام، سكاكاـ أبها، الاحساء، ونجران، وحائل، وتم سرد مجموعة شروط تقديم ديوان المظالم وظائف إدارية للرجال على حسب المرتبة الوظيفية التي سيتم التعيين عليها، وهما المرتبة الرابعة والمرتبة السادسة

شروط تقديم ديوان المظالم وظائف المرتبة الرابعة ومسمياتها

نعرض المسميات الوظيفية التي سيتم التقديم عليها بالمرتبة الرابعة ضمن وظائف ديوان المظالم الإدارية للرجال وهي:

أمين سر دائرة

سكرتير

كاتب.

محضر خصوم

مأمور وثائق

مساعد إداري

ناسخ آله

مسجل معلومات.

وللتعرف على شروط تقديم وظائف ديوان المظالم بالمرتبة الرابعة ادخل على بوابة توظيف الديوان .

وظائف ديوان المظالم الإدارية بالمرتبة السادسة

التسجيل في وظائف ديوان المظالم على المرتبة السادسة وفق مسميات الوظائف الإدارية الشاغرة بعدد 50 وظيفة إدارية، لعدد 15 مسمى وظيفي هما، أمين مستودع، باحث إحصاء، باحث تخطيط مساعد، باحث تطوير إداري مساعد، باحث شرعي مساعد، باحث قانويي مساعد، باحث قضايا مساعد، سكرتيرة دائرة، كاتب ضابط، مأمور علاقات عامة، مدقق شؤون الموظفين، مراقب أمن وسلامة، مساعد إداري، ناسخ آلة، مفتش إداري.

للتعرف على شروط تقديم ديوان المظالم وظائف إدارية للرجال بالمرتبة السادسة

شروط تقديم وظائف ديوان المطالم الإدارية للرجال

الشروط العامة للقبول والتسجيل ومنها ما يتعلق باختبارات قياس القدرات العامة واختبار قياس القدرة المعرفية.

بوابة ديوان المظالم للتوظيف الإلكترونية

رابط التقديم على الوظائف الإدارية بعدد 90 وظيفة للرجال فقط من خلال بوابة ديوان المظالم للتوظيف الإلكتروني بعد تسجيل الدخول للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالية التسجيل.