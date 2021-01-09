تقديم شكوى الكترونية عبر منصة مساند

يعتبر موقع مساند من أكثر المواقع التي توفر الكثير من الخدمات للمواطنين، حيث تستطيع من خلاله تقديم شكوى منصة مساند التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل الأشخاص أصحاب الأعمال الكبيرة الذين يمتلكون عقود الأعمال المنزلية.

موقع مساند

يعتبر موقع مساند من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب العقود، وتؤدي عقود هذه الشركات دور الوسيط في العمل مع العمالة المنزلية ومن يرغب بتقديم شكوى بشأنها، وقد قامت الوزارة بتقديم هذه الخدمة إلكترونياً، واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى فرع الوزارة واستهلاك وقت ومجهود، فيعمل أصحاب الأعمال على حل مشاكلهم.

تقديم شكوى منصة مساند

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحسين الخدمات التي تقدمها منصة مساند من خلال توفير خدمة تقديم شكوى منصة مساند ويتم تقديم تلك الخدمة بواسطة أصحاب العمل، الذين يشكون من عقود عملهم لمقدمي خدمة استقدام العمالة المنزلية، ويتم تقديم الشكوى عن طريق الخطوات التالية:

اضغط على زر الدخول إلى موقع الدعم.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية لحفظ الدخل في حساب صاحب العمل.

أدخل رمز البلد أو المنطقة مع كتابة رقم هويتك.

أدخل كلمة المرور.

انقر لتسجيل الدخول.

في الخطوة التالية ، حدد العقد.

اضغط على جملة إرسال الشكوى.

سيتم عرض نموذج طلب الشكوى لكتابة المعلومات المطلوبة.

أرسل نموذج الشكوى

متابعة خدمات التحقق والاستعلام خلال مرحلة الشكوى

لقد وفيناكم بكل المعلومات المتاحة عن كيفية تقديم شكوى منصة مساعد مع عرض تعريف موجز عن منصة ساعد، التي توفرها وزارة الموارد كأداة مرموقة لتلبية رغبات المواطنين.