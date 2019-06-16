تقديم قروض آهل بنك التنمية الاجتماعية للحصول على 60 الف ريال بدون فوائد شروط الحصول على قرض منتج آهل وطريقة التقديم 

تقديم قروض آهل صرح بنك التنمية الاجتماعية عن إمكانية الحصول على قرض آهل التمويلي، والخاصة فقط بالأسر في المملكة العربية السعودية، شروط برنامج اهل وكان الهدف من هذا القرض هو رفع مستوى معيشة الأسر في المملكة وتمكنهم من مواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية التي قد تكون صعبة عليهم، واليوم سنوفر لكم شروط الحصول على قرض آهل بالإضافة إلى التقديم على قرض اهل وطريقة التسجيل والتقديم للحصول على هذا القرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

قروض آهل بنك التنمية الاجتماعية نقدم لكم من خلال هذا التقرير الإجابة على العديد من السائلة التي يبحث عنها الكثير ولعل أهمها هو شروط الحصول قرض منتج آهل 1440 و التقديم على قروض منتج آهل 1440 وتنقسم قروض اهل إلى قسمين هما:- (قرض الترميم, قرض الاسرة) كما يقدم بنك التنمية ايضا قرض كنف للنساء الأرامل والمطلقات.

شروط الحصول على قرض آهل

وهناك مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تكون متوافرة في المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قرض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية، وجاءت هذه الشروط كما يلي:

ينبغي أن تكون المدة التي انقضت على آخر قرض تم الحصول عليه هي خمسة سنوات كاملة.

ينبغي أن يكون المتقدمين من أبناء المملكة العربية السعودية الذين لهم أبناء، أي أسرة ليتوفر صك الإعالة.

الحد الأقصى للراتب للحصول على القرض هو 10 آلاف ريال سعودي، وألا يكون نصيب الفرد متجاوز الألفين ريال من راتب المُعيل.

للحصول على القرض لغير الموظفين في الحكومة السعودية أن يحضروا كفيلًا أو ضامن لديه وظيفة حكومية.

يمكن للمرأة الحصول على القرض ولكن المرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة فقط.

طريقة التقديم على قروض منتج آهل 1440

ستقوم أولًا بالدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

ستقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

ستقوم بالضغط على التقديم الإلكتروني.

ستقوم بإدخال كافة البيانات التي يطلبها البنك.

قيمة قرض آهل 1440

اقصى حد قروض اهل هو 60 الف ريال سعودى وتحدد قيمة قروض اهل حسب

قيمة الراتب

قيمة الالتزامات المالية للكفيل حال وجوده

الراتب والالتزامات المالية المسجلة للمقترض

وتقسم طبقاً للشرائح التالية

وإذا كانت الشروط التي ذكرناها متوفرة في صاحب الطلب فإنه سيحصل على العرض، ويستفيد من المميزات التي يقدمها البنك، حيث أن القرض من الممكن أن يصل إلى 60 ألف ريال سعودي، على أقساط ميسرة قد تصل إلى خمس سنوات وهي فترة السداد.

ويرجى العلم أن الرجال الموظفين أو المتسبب أو المتقاعد يمكنه الحصول على القرض المقدم من البنك، وليس هذا فقط بل إن المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة تستطيع الحصول على القرض، وهم الفئات المستهدفة في هذا القرض