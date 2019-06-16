تقديم قروض كنف للنساء 1441 بنك التسليف ..شروط الحصول على قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية للأرامل والمطلقات بحد أقصى 30 الف ريال

تقديم قروض كنف للنساء 1441 بنك التسليف أطلق بنك التنمية الاجتماعية نوع جديد من أنواع القروض بدون فوائد أو رسوم، وهذا النوع من القروض هو “منتج كنف 1441” خاص فقط بالأرامل والمطلقات الذين لا يستطيعون مواجهة الأسعار والمعيشة، ومن خلال التسجيل في قرض بنك التسليف 1441 وسوف نوفر لكم اليوم شروط الحصول على قروض منتج كنف للنساء 1441 وتسجيل قرض كنف للنساء 1441 وطريقة التقديم والحصول على قرض كنف بنك التسليف واستعلام قرض كنف بنك التسليف وكافة المعلومات التي تتعلق بهذا النوع من القروض.

قروض كنف للنساء 1441، او منتج كنف احد المنتجات التى يقدمها بنك التسليف لجموع الشعب السعودي وهو يستهدف المرأة السعودية بالتحديد وهو يأتي في إطار محاولة الدولة للتيسير على محدودي الدخل والذي يتم تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ويقدم بنك التنميه الاجتماعيه قروض اخري بدون فوائد وتيسير فى اقساط السداد وهى:-

قروض منتج كنف التمويلي 1440

قروض منتج آهل التمويلي 1440 / 2019

قروض كنف للنساء 1441

من خلال قروض منتج كنف للنساء 1441 يمكن الآن الحصول على قروض بقيمة تصل إلى 30 ألف ريال سعودية، دون الحاجة إلى دفع فوائد أو رسوم إضافية، وذلك من مبدأ التطوير والإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمكن الحصول على هذا القرض للسيدات، ولكن ينبغي ألا تكون السيدة قد حصلت على قرض آخر ولم تتمكن من سداده حتى الآن، فينبغي أن تقوم بالسداد حتى تحصل على قرض آخر.

ما هي مميزات قروض منتج كنف التمويلي 1440/1441

30 ألف ريال سعودية هو أقصى مبلغ مقدم من قرض كنف بنك التسليف لا يشترط افراد الاسرة او تقديم صك اعالة

تقديم قروض كنف للنساء 1441

في البداية على أن تقوم بزيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

اضغط الآن على تبويب التقديم الإلكتروني.

قم بتسجيل بيانات الدخول.

عليك الآن أن تقوم بإدخال بياناتك كاملة بطريقة صحيحة، بناءً على ما جاء في المستندات الحكومية الرسمية.

قم بالضغط على الموافقة على صحة البيانات التي قمن بإدخالها.

شروط الحصول على قروض كنف الموظفات في الحكومة

ألا يكون دخلها الشهري قد تعدى 10 آلاف ريال سعودي.

نموذج تسلم البريد ينبغي أن يكون عليه اسم وختم موظف البريد السعودي وتوقيع العميل.

صورة من الهوية الوطنية.

تقديم أصل نموذج 104 مع مراعاة أن يكون النموذج مختوم من الجهات المعنية.

تقديم أصل رقم حساب الآيبان.

تقديم كشف حساب يفيد بقيمة آخر ثلاثة رواتب حصلت عليهم السيدة.

شروط الحصول على قرض كنف للموظفة في القطاع الخاص

أن يكون دخلها الشهري لا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي.

أن يكون نموذج تسلم البريد موقع من قبل الموظف البريدي.

تقديم الأصل من نموذج 104 المختوم من الجهات المختصة.

بيان تفصيلي بالراتب مختوم من الجهة المنتسبة لها الموظفة.

توفير شهادة أجور مشترك من التأمينات الاجتماعية.

توفير تصريح بيانات الموظفة والكفيل من خلال وزارة الداخلية.

توفير أصل حساب الآيبان في الأوراق الرسمية.

وعلى من تجد بها الشروط السابقة أن تقوم على الفور بالتقديم على هذا القرض الخاص بالسيدات في المملكة العربية السعودية.