تقديم قوات الأمن الخاصة رئاسة أمن الدولة 1440 تعرف على شروط القبول والتسجيل

يبدأ تقديم قوات الأمن الخاصة 1440 التابعة إلى رئاسة قوات امن الدولة في العاشرة من صباح الأحد 23 يونيو 2019، حيث تقرر فتح بوابة القبول والتسجيل أبشر التوظيف على رتبة جندي وجندي أول لشغل الرتب العسكرية الشاغرة للعمل في قوات الأمن الخاصة بالأعمال الميدانية، خلال فترة التسجيل من خلال رابط التقديم على بوابة أبشر توظيف، والتي قدمت بدورها عرض حول اهمش شروط التقديم لشغل تكل الوظائف العسكرية عقب اجتياز مراحل الاختبارات التي سيتم الإعلان عنها عقب ظهور قائمة أسماء المرشحين مبدئياً لشغل وظائف قوات الأمن.

مواعيد تقديم قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة ستكون خلال الفترة من الأحد 20 شوال 1440، الموافق 23 يونيو 2019، على أن يتم فتح رابط التقديم على أبشر توظيف في تمام العاشرة صباحاً، وتمتد فترة التقديم حتى يوم الخميس 24 شوال ، 27 يونيو 2019 في تمام الساعة 10 صباحاً، وفيا يلي سنرفق لكم تنويه عن شروط التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة العسكرية، والتخصصات المطلوبة لشغل الرتب العسكرة المنوه عنها بعالية.

شروط تقديم قوات الأمن الخاصة رئاسة امن الدولة

يقبل التقديم على الوظائف العسكرية المراد شغلها في قوات الأمن الخاصة برئاسة امن الدولة، من الحاصلين على شهادة دبلوم سنة فأكثر على رتة جندي أول أمن، ولرتبة جندي يقبل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، ونحو شورط تقديم قوات الأمن الخاصة في كما هو مرفق أدناة.

رابط أبشر تقديم أمن الدولة

ساعات قليلة وسيتم وضع رابط التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة التابعة إلى رئاسة امن الدولة وذلك قبل الساعة العاشرة من صباح الأحد 23 يونيو، من خلال موقع ابشر توظيف بوابة التوظيف في وزارة الداخلية السعودية لقطاعات الأمن.