تقديم كفالة تمويل المركبات لمستفيدي الضمان الاجتماعي مبادرة الصندوق الاجتماعي

طريقة تقديم مبادرة كفالة تمويل المركبات الموجه لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمستفيدات، والتي تعد مبادرة الصندوق الخيري الاجتماعي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لتوفير قرض تمويل بقيمة 100 ألف ريال بدون فوائد، تحت كفالة الصندوق الخيري الاجتماعي لدعم تمويل مركبات مستفيدي الضمان الاجتماعي راغبي الحصول على القرض المدعوم بلا فوائد، لدى بنك التنمية الاجتماعية، بهدف امتلاك سيارة خاصة للعمل بها لدي إحدى شركات النقل الموجه مثل شركة أوبر وكريم، لجميع المستفيدين والمستفيدات من كافة أرجاء المملكة بعد توسيع النطاق الجغرافي لعمل المبادرة منذ بداية انطلاقها.

نتيجة ارتفاع عدد المتقدمين على مبادرة تقديم كفالة تمويل المركبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي، فقد تم توسيع نطاق التغطية بعد ما كانت تعمل في مدن الرياض وجدة والدمام فقط، لتشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لتمكين الفئات الأكثر احتياجا وفق رؤية الصندوق الخيري والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل الحر، بما يتوافق وقدرات تلك الفئات المستهدفة من الرجال والنساء لمستنفدي برامج الضمان، وزيادة فرص مشاركة النساء في سوق العمل الحر.

مزايا تقديم كفالة تمويل المركبات للنقل الموجه

المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي المنطبق عليهم شروط مبادرة تقديم كفالة تمويل المركبات للنقل الموجه، سيتحقق لهم عدة مزايا من تلك المبادرة تشمل النقط الموضحة أدناة.

يتكفل الصندوق الخيري الاجتماعي برسوم تأمين المركبات الشامل خلال السنة الأولى.

عدم تأثر مخصص معاش الضمان الاجتماعي بعد حصول المستفيد على القرض المدعوم.

الإحصائيات تشير لتمويل بنك التنمية الاجتماعية ما يتجاوز عدده 14 ألف سيارة أجرة، ضمن مشروع كفالة التمويل وتجاوزت تكلفة تلك البرامج مليار ريال سعودي، لتحقي اهدف التنمية والتوطين والتمكين في شرائح المجتمع السعودي بما يدعن الاقتصادي الوطني للمملكة.

شروط تقديم كفالة تمويل سيارة نقل والمستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة وشروط تقديم مباراة كفالة تمويل سيارة نقل موجه من بنك التنمية الاجتماعية.

رابط تقديم مبادرة كفالة تمويل سيارة نقل

التسجيل في مبادرة كفالة تمويل المركبات الموجه من موقع الصندوق الخير الاجتماعي للتعرف على المزيد من التفاصيل حول كيفية التسجيل.

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