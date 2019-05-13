تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 واستعلام قياس التحصيلي والقدرات للقبول

فتح تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440، عقب انتهاء تقديم الجامعيين للدورة الضباط الاحتياط، وسنوضح طريقة استعلام قياس التحصيل والقدرات للتعرف على درجة الطالب، والتي تدخل في شروط القبول والتسجيل التي وضعت عبر موقع توظيف كلية الملك خالد التابعة إلى وزارة الحرس الوطني، ومنها سيتعرف الخريج على تعليمات وضوابط وكيفية التسجيل، ورابط تسجي طلب الالتحاق بالدورة العسكرية المتاح التقديم عليها الآن لخريجي الثانوية العامة 1440 .

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة إلى وزارة الحرس الوطني، بداية استقبال طلبات تقديم حملة شهادة الثانوية العامة 1440، من يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان الرابع عشر من شهر مايو 2019، من خلال الدخول على رابط تسجيل طلب لحملة الثانوية من بوابة لجنة القبول والتسجيل، على أن ينتهي تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 يوم الإثنين 15 رمضان الموافق 20 مايو 2019، وفيما يلي سنعرض لكم قائمة شروط القبول والتسجيل والضوابط العامة التي تم الإشارة إليها.

تعليمات تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440

أشارت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية إلى مجموعة من التعليمات والضوابط الواجب مراعاتها، وذلك قبل دخول حاملين شهادة الثانوية العامة لإتمام عملية التسجيل، منها أل يتخطى زمن عملية التسجيل 60 دقيقة، واستخدم متصفح إنترنت اكسبلور 8 فما فوق، وإعداد صور بصيغة “pdf” عن طريق الماسح الضوئي لشهادة الثانوية العامة وحجمها لا يتخطى 800 كليو بيت، التأكد من صحة البيانات لمدخلة، ومراعاة ظهور علامة النجمة الحمراء، كونها مؤشر لوجد خطأ، وإدخال الرمز المرئي صحيح، وفي حالة إكمال التسجيل بنجاح، سيحصل المتقدم على رقم الطلب “أمر هام جدا”.

عدم ظهور رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل، ولمن سجل بنجاح ستصل له رسالة نصية تؤكد اكتمال عملية التسجيل، ومن يريد التعديل على البيانات خلال فترة تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 هجرياً، يمكنه ذلك من صفحة لجنة القبول تعديل البيانات.

شروط التقديم على كلية الملك خالد

الدخول على لجنة القبول والتسجيل كلية الملك خالد سيتعرف على الشروط والضوابط العامة، من خلال رابط التسجيل في كلية المك خالد.

تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

تقديم أو تسجيل طلب الالتحاق لحملة شهادة الثانوية العامة 1440 في كلية الملك خالد العسكرية، سيتم تدشينه في تمام الثانية عشر مساء من يوم 9-9-1440، على أن يتوقف رابط التسجيل في كلية الملك خالد في تمام الثانية مساءً يوم 15 رمضان.

درجات قياس القدرات والتحصيلي

درجات قياس هي بين الشروط التي وردت على الصفحة الرئيسية للجنة القبول والتسجيل، ومنها درجة قياس التحصيلي، ودرجة قياس القدرات العامة، ويمكن الإطلاع على الحد الأدنى للقبول وهي 60 درجة للتحصيلي والقدرات و 80% للمعدل التراكمي العام في الثانوية العامة.