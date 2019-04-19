تقديم مكافحة المخدرات وظائف 1440 للرجال والنساء عبر أبشر توظيف

فتح تقديم مكافحة المخدرات وظائف 1440 العسكرية للرجال والنساء بعدة رتب، من خلال التقديم على بوابة ابشر توظيف موقع وظائف وزارة الداخلية السعودية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن مواعيد استقبال طلبات التوظيف للخريجين والخريجات، الحاصلين على المؤهلات والتخصصات الدراسية المطلوبة، وعلى حسب شروط تقديم وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لتحديد الفئات المطلوبة للتوظيف لشغل الوظائف العسكرية الشاغرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

بوابة ابشر التوظيف عرض التفاصيل حول الوظائف الشاغرة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والتي تتضمن تحديد شروط القبول والتسجيل على عدة رتب عسكرية بمسمى رقيب جندي أول، وجندي، وعريف لوظائف الرجال، والتعيين على رتبة جندي لوظائف النساء، تم تحديد التخصصات المؤهلات العلمية المسموح لها التسجيل حين فتح رابط تقديم مكافحة المخدرات وظائف 1440 هجرياً.

مواعيد تقديم مكافحة المخدرات وظائف 1440

يبدأ تقديم مكافحة المخدرات وظائف 1440 من يوم الأحد المقبل الموافق 16 من شهر شعبان الجاري، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 شعبان 1440، حيث من المقرر تدشين رابط القبول والتسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد وتغلق في نفس التوقيت يوم الخميس، وفيما بعد سنوضح لكم شروط التسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجنسين والمؤهلات المطلوبة لكل رتبة عسكرية.

المؤهلات المطلوبة لوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات

بوابة أبشر توظيف خصصت جدول لتوضيح التخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجنسين، وفق الرتب العسكرية التي سيتم التقديم عليها.

شروط تقديم المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الشروط والضوابط العامة الواجب أن تتوافر في من يرغب أو من ترغب بتقديم طلبات الالتحاق على وظائف مديرية مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، من السعوديين والسعوديات فقط، المتمتعين بحسن السير والسلوك، والتوافر لديهم المواصفات البدنية المطلوبة والمتمتعين باللياقة الصحية، والمنطبق عليهم شرحة القبول من حيث السن وفق بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

رابط أبشر تقديم مديرية مكافحة المخدرات للتوظيف

إرسال طلبات الالتحاق بالوظائف العسكرية في وظائف مديرية مكافحة المخدرات سيكون من خلال بوابة أبشر التوظيف ويمكن الدخول لرابط التسجيل بداية من الساعة العاشرة من صباح يوم 16-8-1440 وهو توقيت فتح بوابة القبول والتسجيل الإلكترونية.

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