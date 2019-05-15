تقديم وزارة الدفاع للثانوية 1440 عبر بوابة التجنيد الموحد للقبول والتسجيل

موعد تقديم وزارة الدفاع للثانوية العامة من خلال بوابة التجنيد الموحد للقبول والتسجيل، حيث أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة التجنيد لخريجي الثانوية العامة 1440 “علوم طبيعية”، لتقديم طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية التابعة للوزارة، وفق ضوابط وشروط وتعليمات التسجيل التي وضعتها اللجنة المركزية لقبول الطلاب الكليات العسكرية، وألية المفاضلة وفق الاختبارات التي سيخوضها المرشحين لحين انتهاء عمليات الفرز وإعلان أسماء المقبولين بشكل نهائي وإحضار المستندات المطلوبة.

دعت وزارة الدفاع خريجي الثانوية العامة من مدار التعليم العام تخصص علوم طبيعية للعام الحالي 1440، إلى الدخول على بوابة التجنيد الموحد، والتعرف على شروط القبول والتسجيل، وتعليمات تقديم طلب الالتحاق بالكليات العسكرية إلكترونية، وكيفية ملئ البيانات وباقي الإجراءات من دليل الطالب وتعليمات التسجيل، قبل تفعيل رابط تقديم وزارة الدفاع للثانوية 1440 والتسجيل الفعلي.

موعد تقديم وزارة الدفاع للثانوية العامة

يبدأ تقديم وزارة الدفاع للثانوية العامة 1440 من يوم الأحد المقبل الموافق 14 رمضان 1440، وكانت الوزارة أعلنت عن فتح تسجيل وزارة الدفاع للجامعيين منذ 30 شعبان 1440 الماضي، ووضعت بوابة التجنيد الموحد شرح مفصل حول إرشادات التسجيل والبيانات المطلوبة، وقبل ذلك يجب على الخريج مطالعة شروط التسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة 1440 من الشعبة المسموح لها التقديم خلال تلك الفترة.

شروط التقدم على كليات وزارة الدفاع للثانوية

بوابة التجنيد الموحد أشارت من خلال دليل الطالب لخريجي الثانوية العامة، إلى شروط التقديم على كليات وزارة الدفاع العسكرية بشكل عام، وتشمل تلك الشروط تحديد الجنسية والحالة البدنية وتقديم المؤهل واختبارات القدرات

أضافت وزارة الدفاع شروط تسجيل طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية عدا الكلية الجوية، وتلك الشروط المطلوب توافرها في الكلية الجوية.

بوابة التجنيد الموحد

وزارة الدفاع ومن خلال بوابة التجنيد الموحد للقبول والتسجيل، ستفعل رابط التقديم الإلكترونية خلال الساعات المقبلة وقبل نهار يوم الأحد المقبل.