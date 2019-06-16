تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440 على رتبة جندي وحندي أول بوابة أبشر للتوظيف

أعلنت بوابة القبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية عن فتح باب تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440، وذلك للعمل في مكاتب وإدارات الأحوال المدنية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، على أن يكون التقديم من خلال بوابة أبشر للتوظيف، وبحسب ما جاء في إعلان وظائف الأحوال للنساء، فإن العمل سيكون على رتبة جندي، وجندي أول، للعمل بخدمات الأمن والحراسة.

وحددت بوابة أبشر للتوظيف متمثلة في وكالة الأحوال المدنية أن الفئات المستهدفة للعمل بالوظائف النسائية هي حاملات مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، للعمل على رتبة جندي، وحاملات مؤهل الثانوية العامة والدبلوم لمدة سنة أو أكثر للعمل على رتبة جندي أول، وحددت وكالة الأحوال بعض الضوابط وشروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء.

الأحوال المدنية توظيف نساء الشروط والضوابط

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والنشأ، وعمرها بين 25 عاماً إلى 35 عاماً.

يجب ألا تكون متزوجة من جنسية أجنبية، أن تكون صلاحية الهوية الخاصة بها سارية المفعول.

طول المتقدمة يجب أن يكون بحد أدنى 160 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن بحب اللائحة الطبية.

ألا يكون قد تم الحكم عليها في أي من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وتتمتع بحسن سير وسلوك.

ألا يكون سبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو تم فصلها من أي من المعاهد أو المراكز العسكرية أو أي جهة حكومية.

وظائف الأحوال للنساء 1440

على الجانب الآخر اشترطت بوابة القبول والتسجيل على كافة المتقدمات على وظائف الأحوال للنساء 1440، أن تجتاز كافة اختبارات القبول، بالإضافة إلى معادلة الشهادات الحاصلة عليها بالنسبة للمتقدمات اللاتي درسن خارج حدود الدولة، على أن يكون التقديم على وظائف النساء بدايةً من اليوم الأحد الموافق 13 شوال 1440، وينتهي التقديم في يوم الأربعاء الموافق 16 شوال من نفس العام.

تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440

كما أعلنت وكالة الأحوال أنه سيتم تلقي الطلبات من خلال رابط تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440، عبر بوابة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية، فقط كل ما على المتقدمة على الوظائف هو تسجيل الدخول، عبر كتابة الاسم، أو رقم الهوية، وكلمة المرور الخاصة بها، ومن ثم الرمز المرئي، أو يمكن التسجيل على بوابة التوظيف في حال إن لم تكن المتقدمة مسجلة من قبل.