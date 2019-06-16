تقديم وظائف الاحوال المدنية للنساء عبر بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف

وزارة الداخلية السعودية أعلنت علي بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف عن فتح باب القبول والتسجيل علي وظائف الأحوال المدنية للنساء وذلك للعمل في العديد من المكاتب التابعة لقطاع الأحوال المدنية المتواجدة في العديد من المناطق والمدن بالمملكة العربية السعودية، وبحسب ما أعلنت عنه البوابة الإلكترونية للوزارة بان الوظائف المتاحة فقط للعنصر النسائي، حيث سيعملن مباشرة بعد الإعلان عن نتائج وظائف الأحوال المدنية للنساء بشكل نهائي، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف من اجل الاطلاع علي تفاصيل الوظيفة بشكل كامل فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء

وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية طلبات من جميع الرغبات بالوظيفة الدخول علي رابط تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء من اجل البدء في تسجيل البيانات من اجل أن تقوم لجنة القبول والتسجيل بمراجعة البيانات الخاصة بكي، من اجل الاتصال عليكي لتحديد موعد للمقابلة الشخصية والاختبارات حيث يلزم علي المواطنة تسجيل دخول ابشر توظيف من ثم أدخال بياناتك الشخصية بشكل صحيح، من اجل إرسال نموذج السيرة الذاتية للقطاع الأحوال إلكترونيا من اجل المراجعة.

بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف

بوابة وزارة الداخلية السعودية أوضحت شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء حيث يجب علي المتقدمة بان تكون مواطنة سعودية وتحمل الجنسية وان يكون عمرها ما بين 25 سنة حتي 35 عاما، وان لا تكون متزوجة من غير مواطن سعودي، حيث يلزم عليها بان تكون بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها سارية وليست منتهية، بالإضافة لوجود بعض من الشروط الأخري يمكن الاطلاع عليها من خلال رابط موقع التقديم الموضح لكم بعالية.