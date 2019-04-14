تقديم وظائف البريد السعودي للرجال والنساء عبر بوابة طاقات للباحثين عن العمل

بوابة طاقات رابط تقديم وظائف البريد السعودي للرجال والنساء للشباب السعودي من الباحثين عن العمل، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ضمن خدمات برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل، ونشرت البوابة الوطنية للعمل شروط وضوابط مؤسسة البريد السعودي لشغل وظيفية بمسمى مصمم جرافيك من الجنسين، للعمل بمقر المؤسسة في الرياض، وتم الإشارة للوصف الوظيفي وعدد المناصب الشاغرة والمهام الوظيفية.

الشرط الأساسي في المتقدمين لشغل وظائف مؤسسة البريد السعودي، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حيث يتم التقديم لشغل 4 وظائف مصمم جرافك، يختص شاغل الوظيفية بالعمل على تطوير الأفكار والمفاهيم وتوصيلها عبر تقنيات الجرافيك، وتصميم الإعلانات والمجلات وتقديم تقارير الشركات وما يتعلق بهذا المجال، وسيتم الحصول على تدريب لثقل تلك المهارات ضمن خدمات برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل، ويمكن الدخول على حساب المستخدم من بوابة طاقات و تقديم وظائف البريد السعودي لما هو متاح من وظائف.

شروط تقديم وظائف البريد السعودي

أوضحت مؤسسة البريد السعودي المهام الوظيفية للمقولين بشغل الوظائف الشاغرة من الخريجين أو الخريجات، المنطبق عليهم شروط تقديم وظائف البريد السعودي الشاغرة وخاصة تلك الخاصة ببرنامج تمهير، منها ما هو مرفق.

الجنسية السعودية للمتقدم أو المتقدمة.

حديث التخرج.

ألا يكون على رأس العمل بالقطاع الخاص أو الحكومي.

الحصول على درجة البكالوريوس بتخصص الحاسب وتقنية المعلومات وما يعادل ذلك.

إثبات عدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة بأي وظيفة خلال فترة 6 شهور ماضية وفق سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية.

عدم الاستفادة السابقة من برنامج تمهير.

مهام وظائف البريد السعودي

استعراض مهام وظيفي مصمم جرافيك.

رابط تقديم وظائف مؤسسة البريد موقع طاقات

التسجيل في برنامج التدريب تمهير لوظائف مؤسسة البريد السعودي، والاستفادة من المزايا ومنها الراتب الشهري بقيمة 3000 ريال، ومدة البرنامج التدريبي 6 شهور، وباقي المميزات من خلال بوابة طاقات تمهير لوظائف البريد، وينتهي الإعلان في 26-9-2019 كما هو موضح على البوابة.

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