تقديم وظائف الخدمات الطبية للنساء للتعين بمستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية

بدء تقديم وظائف الخدمات الطبية للنساء 1440 لشغل الوظائف الصحية في مستشفى قوي الأمن والمراكز التابعة لها، برتب عريف ووكيل رقيب، وجندي أول من حملة المؤهلات والتخصصات المطلوبة، وفق شروط التقديم على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والتي تم توضيحها عبر بوابة التوظيف أبشر، والتي ستعلن عن رابط القبول والتسجيل خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي ستمكن الخريجين والخريجات من الفئات المستهدفة بإرسال طلبات الالتحاق وشغل تلك الوظائف عقب اجتياز نتائج الفرز المبدئي والاختبارات أو المقابلة الشخصية للمرشحين مبدئياً.

موعد فتح بوابة أبشر القبول والتسجيل في وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للعنصر النسائي، سيكون من اليوم الأحد 4 ذو القعدة 1440، وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، أن رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية للنساء سيتم تفعيله عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، على أن تنتهي فترة التسجيل على رتب عريف وجندي أول ووكيل رقيب يوم الخمسي المقبل الموافق 8-11-1440، في نفس التوقيت الساعة 10 صباحاً، وسنوضح فيما يعض المؤهلات والتخصصات العلمية المسموح لها التقديم لشغل الوظائف الصحية في مستشفى قوى الأمن .

شروط تقديم وظائف الخدمات الطبية للنساء

شملت شروط تقديم الخدمات الطبية للنساء للوظائف الصحية بالمركز الصحية و مقر مستشفى قوى الأمن العام،أن يكون سن المتقدمة لا يقل عن 22 عام، ولا يتخطى 35 عام، ولا يقل الطول عن 155 سم، ويكون متناسب مع الوزن، ولا تكون المتقدمة متزوجة بغير سعودي، وان يكون لها بطاقة هوية وطنية سارية المفعول في تاريخ التقديم، وان يكون تقدير التخرج في البكالوريوس أو الدبلوم لا يقل عن جيد، والقدرة على اجتياز اختبارات القبول، وباقي الشروط وفق نصها المنشور على بوابة أبشر توظيف.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة ورابط التسجيل

التقديم على رتب وكيل رقيب – عريف – جندي أول يكون من حملة التخصصات والمؤهلات العلمية الموضحة أدناة، وسيعلن عن رابط تقديم وظائف مستشفى قوى الأمن عبر بوابة ابشر توظيف قرب الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 7-7-2019 وللتعرف على التخصصات والمؤهلات العلمية نرفق لكم جدول التخصصات المنشور على بوابة التوظيف .

إعلان نتيجة القبول للوظائف النسائية في مستشفى قوى الأمن عقب انتهاء عملية التقديم وفرز طلبات الخريجات المتقدمات عبر بوابة التوظيف أبشر.