تقديم وظائف السجون الإدارية 1441 للنساء والرجال عبر جدارة الخدمة المدنية

أعلنت المديرية العامة للسجون عن فتح تقديم وظائف السجون الإدارية 1441 للنساء والرجال لشغل 75 وظيفة إدارية عبر جدارة الخدمة المدنية، وتحديد مواعيد تسجيل الخريجين والخريجات السعوديين عبر منصة التوظيف الإلكترونية على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، لمن ينطبق عليه الشروط والضوابط للتقديم على جدارة، والتي منها الحصول على المؤهلات والتخصصات العلمية المناسبة لشغل كل وظيفة إدارية شاغرة بالسجون، كي يتمكن من الترشيح وفق نقاط المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات.

منصة التوظيف جدارة الخدمة المدنية سيستقبل طلبات التقديم على 42 وظيفية بالمرتبة السادسة للرجال، في حين سيتم التسجيل في جدارة على 33 وظيفة إدارية للنساء، ومن خلال الدخول على رابط بوابة التوظيف من موقع وزارة الخدمة المدنية، يمكن التعرف على ألية شروط تقديم وظائف السجون للرجال النساء 1440 والتعليمات العامة التي تخص عملية التقديم وإدخال البيانات، وقريبا سنتعرف على كيفية استعلام أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظائف السجون الإدارية .

مواعيد تقديم وظائف السجون الإدارية 1441

المديرية العامة للسجون حددت يوم الأحد الموافق 9 محرم 1441 لبدء التقديم على وظائف السجون الإدارية للرجال والنساء، وسيكون بإمكانية الخريجين والخريجات الدخول على رابط جدارة الخدمة المدني من السابعة والنصف صباح يوم التقديم الإلكتروني، والذي من المقرر أن يستمر حتى الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 13 محرم 1441 على أن يكون التسجيل مستمر على مدار 24 ساعة.

وحول الحديث عن ألية التقديم على جدارة، فهي ذاتها التي يتم توضيحها عن كل إعلان وظيفي في القطاعات الحكومية، تبدأ بتسجيل الدخول والتأكد من صحة البيانات وتقديم اعتراض إن لزم الأمر، وفي حالة التأكد من صحة البيانات يتم الدخول إلى الإعلانات الوظيفية والإطلاع على شروط التقديم، ثم إدخال البيانات بشكل صحيح، واختيار الوظيفة المناسبة ، علما بأن الفئات المستهدفة في وظائف السجون الإدارية 1441 للرجال والنساء تشمل خريجي درجة البكالوريوس، وتكون الأولوية للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.

شروط تقديم وظائف السجون الإدارية 1441

الجنسية السعودية هي أولى شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون الإدارية للرجال والنساء والتي تأتي في بداية العام الهجري الجديد 1441، وقرار معادلة وزارة التعليم لمن حصل على مؤهله الدراسي من خارج المملكة، وحضور الاختبار المهني للجامعيين، وخوض المقابلة الشخصية.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وباق التفاصيل والتعليمات على بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني.

رابط جدارة للوظائف الإدارية 1441

سجل في الإعلانات الوظيفية بالقطاعات الحكومية التي تتم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عبر رابط التقديم على جدارة للوظائف الإدارية 1441 خلال المواعيد الموضحة بعالية وشروط القبول والتسجيل العامة والخاصة بكل لإعلان وظيفي.