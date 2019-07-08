تقديم وظائف الشركة السعودية للكهرباء 1440 لحاملي مؤهل الثانوية العامة رجال

يبحث الآن عدد من المواطنين الرجال من حاملي مؤهل الثانوية العامة عن رابط تقديم وظائف الشركة السعودية للكهرباء، حيث أعلنت الشركة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن توافر عدد من الوظائف الجديدة الشاغرة لعام 1440، وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني، وبحسب ما تم الإعلان عنه في الإعلان الوظيفي، فإن الوظائف متاحة للرجال فقط ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة، للعمل في وظيفة رجل أمل بالأمن الصناعي، للعمل في كافة مناطق المملكة.

تقديم الشركة السعودية للكهرباء

هذا وأعلنت بوابة التوظيف الإلكتروني أن تقديم الشركة السعودية للكهرباء سيكون بدايةً من يوم الأحد الموافق 4 من ذي القعدة لعام 1440، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 10 ذي القعدة لنفس العام، وبجانب هذا أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن بعض الضوابط والشروط حتى يتمكن المتقدم من الحصول على الوظيفة.

التقديم على شركة الكهرباء السعودية

يجب أن يكون المتقدم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء سعودي الأصل.

سعودي الأصل. يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى بتقدير لا يقل عن جيد.

طول المتقدم على الوظائف المتاحة لا يقل عن 165 سم.

عمر المتقدم يجب أن يكون بين 20 إلى 28 سنة هجرية.

تقديم وظائف الشركة السعودية للكهرباء

هذا ويمكن تقديم وظائف الكهرباء بعد توافر الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الشركة من خلال موقعها الرسمي، ودعت الراغبين في التقديم إلى التوجه إلى رابط تقديم وظائف الشركة السعودية للكهرباء، ومن ثم إنشاء حساب جديدة على بوابة التوظيف الإلكتروني عبر الضغط على أيقونة Apply، وبعد تسجيل الدخول قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.