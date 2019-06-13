تقديم وظائف ديوان المظالم للرجال رابط التوظيف الالكتروني والشروط

أتيح ديوان المظالم الممثل بالإدارة العامة للموارد البشرية بتوفير عدد 90 وظيفة شاغرة ( للرجال فقط) وذلك للعمل بمقر الديوان والمحاكم في الأماكن التالية ( الرياض – جدة – المدينة المنورة – الدمام – أبها – سكاكا – مكة المكرمة – الاحساء – حائل – نجران) والذي يجد نفسه مناسباً في العمل والتعيين، يرجى التقديم في المسابقة الوظيفية، بناءً على الشروط والطلبات بالأسفل:

تقديم وظائف ديوان المظالم للرجال لعام 1440 هـ

عدد 50 وظيفة ( الدرجة السادسة).

عدد 40 وظيفة ( الدرجة الرابعة).

وظائف الدرجة الرابعة التابعة لديوان المظالم

أمين سر الدائرة.

كاتب.

سكرتير.

مأمور توثيق.

محضر خصوم.

مسجل معلومات.

مساعد إداري.

ناسخ آلة.

شروط وظائف الدرجة الرابعة بديوان المظالم

العدد المسمى الوظيفي الدرجة الوظيفية المؤهل العلمي الدرجة العلمية التخصص الرئيسي الشروط 1- أمين سر الدائرة 4 الثانوية الثانوية العامة الثانوية العامة 2- سكرتير 4 الثانوية الثانوية العامة الثانوية العامة المعهد الثانوي التجاري المعهد الثانوي التجاري 3- كاتب 4 الثانوية الثانوية العامة الثانوية العامة المعهد الثانوي التجاري المعهد الثانوي التجاري 4- مأمور توثيق 4 الثانوية الثانوية العامة الثانوية العامة 5- محضر خصوم 4 الثانوية الثانوية العامة أو ما يعادلها الثانوية العامة أو ما يعادلها 6- مساعد إداري 4 الثانوية الثانوية العامة الثانوية العامة المعهد الثانوي التجاري المعهد الثانوي التجاري 7- مسجل معلومات 4 برنامج إعدادي برنامج إعدادي لا تقل مدته عن عام بعد الثانوية العامة وخبرة في تسجيل البيانات 8- ناسخ آلة 4 برنامج إعدادي برنامج إعدادي لا تقل مدته عن عام بعد الثانوية العامة

وظائف الدرجة السادسة التابعة لديوان المظالم

أمين مستودع.

باحث إحصاء.

باحث تخطيط مساعد.

باحث تطوير إداري مساعد.

باحث شرعي مساعد.

باحث قانوني مساعد.

باحث قضايا مساعد.

سكرتير دائرة.

كاتب ضبط.

مأمور علاقة عامة.

مدقق شئون الموظفين.

مراقب أمن وسلامة.

مساعد إداري.

مفتش إداري.

ناسخ آلة.

شروط التقديم في وظائف ديوان المظالم

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

ألا يقل عن 18 عاماً.

يتسم بحسن السير والأخلاق، وألا يكون حُكم عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة مثل ( الرشوة والتزوير، تهريب المخدرات، الاختلاس أو أي جرائم أخرى.

أن يكون لائق صحياً.

الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة، وفقاً لتصنيف وظائف وزارة الخدمة المدنية.

ألا يكون أمضى خدمة سابقة وفقاً للمادة ( 226) من اللائحة، ما لم تكن قد مضى عام من تاريخ نهاية الخدمة.

يشترط للمتقدم لوظائف الدرجة الرابعة اجتياز اختبارات( قياس القدرات العامة).

ويشترط لمتقدم وظائف الدرجة السادسة اجتياز اختبار ( قياس القدرة المعرفية) من خلال المركز الوطني للقياس.

على أن يكون للمتقدم قد خاض اختبار القبول قبل 3/11/1440 هـ، ثم إجراء اختبار المقابلة الشخصية للمقبولين.

موعد التقديم للالتحاق بوظائف ديوان المظالم

سيبدأ التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 15/10/1440 هـ في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وسينتهي يوم الخميس بتاريخ 17/10/1440 هـ الساعة الرابعة مساءً.

طريقة التقديم للوظائف الشاغرة بديوان المظالم

يمكنك التقديم للوظيفة من خلال رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم والالتزام بالقواعد والشروط