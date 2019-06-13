تقديم وظائف ديوان المظالم للرجال رابط التوظيف الالكتروني والشروط

أتيح ديوان المظالم الممثل بالإدارة العامة للموارد البشرية بتوفير عدد 90 وظيفة شاغرة ( للرجال فقط) وذلك للعمل بمقر الديوان والمحاكم في الأماكن التالية ( الرياض – جدة – المدينة المنورة – الدمام – أبها – سكاكا – مكة المكرمة – الاحساء – حائل – نجران) والذي يجد نفسه مناسباً في العمل والتعيين، يرجى التقديم في المسابقة الوظيفية، بناءً على الشروط والطلبات بالأسفل:
تقديم وظائف ديوان المظالم للرجال لعام 1440 هـ
- عدد 50 وظيفة ( الدرجة السادسة).
- عدد 40 وظيفة ( الدرجة الرابعة).
وظائف الدرجة الرابعة التابعة لديوان المظالم
- أمين سر الدائرة.
- كاتب.
- سكرتير.
- مأمور توثيق.
- محضر خصوم.
- مسجل معلومات.
- مساعد إداري.
- ناسخ آلة.
شروط وظائف الدرجة الرابعة بديوان المظالم
|العدد
|المسمى الوظيفي
|الدرجة الوظيفية
|المؤهل العلمي
| الدرجة
العلمية
|التخصص
الرئيسي
|الشروط
|1-
|أمين سر الدائرة
|4
|الثانوية
|الثانوية العامة
|الثانوية العامة
|2-
|سكرتير
|4
|الثانوية
|الثانوية العامة
|الثانوية العامة
|المعهد الثانوي التجاري
|المعهد الثانوي التجاري
|3-
|كاتب
|4
|الثانوية
|الثانوية العامة
|الثانوية العامة
|المعهد الثانوي التجاري
|المعهد الثانوي التجاري
|4-
|مأمور توثيق
|4
|الثانوية
|الثانوية العامة
|الثانوية العامة
|5-
|محضر خصوم
|4
|الثانوية
|الثانوية العامة أو ما يعادلها
|الثانوية العامة أو ما يعادلها
|6-
|مساعد إداري
|4
|الثانوية
|الثانوية العامة
|الثانوية العامة
|المعهد الثانوي التجاري
|المعهد الثانوي التجاري
|7-
|مسجل معلومات
|4
|برنامج إعدادي
|برنامج إعدادي
|لا تقل مدته عن عام بعد الثانوية العامة وخبرة في تسجيل البيانات
|8-
|ناسخ آلة
|4
|برنامج إعدادي
|برنامج إعدادي
|لا تقل مدته عن عام بعد الثانوية العامة
وظائف الدرجة السادسة التابعة لديوان المظالم
- أمين مستودع.
- باحث إحصاء.
- باحث تخطيط مساعد.
- باحث تطوير إداري مساعد.
- باحث شرعي مساعد.
- باحث قانوني مساعد.
- باحث قضايا مساعد.
- سكرتير دائرة.
- كاتب ضبط.
- مأمور علاقة عامة.
- مدقق شئون الموظفين.
- مراقب أمن وسلامة.
- مساعد إداري.
- مفتش إداري.
- ناسخ آلة.
شروط التقديم في وظائف ديوان المظالم
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- ألا يقل عن 18 عاماً.
- يتسم بحسن السير والأخلاق، وألا يكون حُكم عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة مثل ( الرشوة والتزوير، تهريب المخدرات، الاختلاس أو أي جرائم أخرى.
- أن يكون لائق صحياً.
- الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة، وفقاً لتصنيف وظائف وزارة الخدمة المدنية.
- ألا يكون أمضى خدمة سابقة وفقاً للمادة ( 226) من اللائحة، ما لم تكن قد مضى عام من تاريخ نهاية الخدمة.
- يشترط للمتقدم لوظائف الدرجة الرابعة اجتياز اختبارات( قياس القدرات العامة).
- ويشترط لمتقدم وظائف الدرجة السادسة اجتياز اختبار ( قياس القدرة المعرفية) من خلال المركز الوطني للقياس.
- على أن يكون للمتقدم قد خاض اختبار القبول قبل 3/11/1440 هـ، ثم إجراء اختبار المقابلة الشخصية للمقبولين.
موعد التقديم للالتحاق بوظائف ديوان المظالم
سيبدأ التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 15/10/1440 هـ في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وسينتهي يوم الخميس بتاريخ 17/10/1440 هـ الساعة الرابعة مساءً.
طريقة التقديم للوظائف الشاغرة بديوان المظالم
يمكنك التقديم للوظيفة من خلال رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم والالتزام بالقواعد والشروط
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