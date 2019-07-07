تقديم وظائف شركة الكهرباء السعودية تعرف علة الشروط والتخصصات المطلوبة

فتح تقديم وظائف شركة الكهرباء السعودية 1440، عبر بوابة توظيف الشركة السعودية للكهرباء الإلكترونية، لشغل وظيفة رجل أمن في مجال وظائف الأمن الصناعي، من خريجي الثانوية العامة بجميع التخصصات، وأوضحت الشركة مواعيد فتح وغلق بوابة القبول والتسجيل، والشروط والضوابط التي وضعت من أجل انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بوظائفها، وستجدون فيا يلي أهم الضوابط والشروط التي جاءت في إعلان التوظيف .

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للكهرباء لخريجي الثانوية العامة لشغل وظيفة رجل أمن صناعي، وضعت في أولويتها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحول مواعيد التقديم فقد تم فتح بوابة التوظيف من اليوم الإثنين 7- يوليو 2019، ويستمر تقديم وظائف شركة الكهرباء السعودية حتى يوم السبت القادم الموافق 13 يوليو من العام العام الجاري.

شروط تقديم وظائف شركة الكهرباء السعودية

التقديم على المسمى الوظيفي رجل أمن في قطاع الأمن الصناعي بالشركة السعودية للكهرباء، يتطلب توافر بعض المواصفات في المتقدمين نتعرف عليها من خلال معرفة شروط تقديم شركة الكهرباء السعودية وتشمل تلك الشروط ما ه موضح أدناة.

اشتراط أن تكون جنسية المتقدم سعودي.

المؤهل الدراسي من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها.

أن يكون تقدير الحصول على الثانوية جيد على الأقل.

الطول المناسب لا يقل عن 165 سن فأعلى.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 وحتى 28 بالتقويم الهجري الهجري.

رابط تقديم الشركة السعودية للكهرباء توظيف 1440

التسجيل في وظائف الأمن الصناعي لخريجي الثانوية، من خلال رابط تقديم شركة الكهرباء، والمزيد من المعلومات من خلال زيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء أو إلى رابط التقديم الذي تناقلته عدة مواقع إخباريه منذ بداية الإعلان عن فتح بوابة التوظيف الإلكتروني للوزارة.