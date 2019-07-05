تقديم وظائف وزارة التجارة الإدارية عبر جدارة الخدمة المدنية تعرف على شروط القبول والتسجيل

موعد تقديم وظائف وزارة التجارة الإدارية لشغل 114 وظيفة إدارية عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية للرجال والنساء، حيث تم دعوة الخريجين والخريجات للدخول على موقع وزارة التجارة والاستثمار توظيف 1440، والتعرف على أماكن شغل الوظائف الإدارية وشروط القبول والتسجيل، ومواعيد فتح منصة التوظيف جدارة 3 لاستقبال طلبات شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتعرف على المسميات الوظيفية للنساء والرجال، ومن هم الفئات المستهدفة بالتوظيف، وكل ذلك سنعمل على تقديمه من خلال ما يلي من بيانات.

وزارة التجارة والاستثمار وجهت الدعوة للخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات والتخصصات والدرجات العلمية المناسبة، للتقديم على شغل 114 وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظف العام، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية من موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة 3، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 4 ذو القعدة 1440، على أن يبدأ تقديم وظائف وزارة التجارة الإدارية على جدارة في تمام الساعة 12 صباحاً، ويستمر القبول والتسجيل على مدار 24 ساعة حتى الثانية عشر مساءً بوم الخميس الموافق 8 -11-1440.

ضوابط تقديم وظائف وزارة التجارة الإدارية

قدمت وزارة التجارة توضيح حول أسماء المسميات الوظيفية للرجال لشغل 34 وظيفية إدارية، وكذلك مسميات الوظائف للنساء لشغل 80 وظيفة إدارية من إجمالي 114 وظيفة، ويوضح بجوار كل مسمى وظيفي المرتبة التي سيتم التعيين عليها، ومكان شغل الوظائف الإدارية، وتشمل الوظائف مسميات، مهندس باحث ومراجع ومحاسب، ومراقب وكاتب، وغيرها، وتلك المسميات سنضعها ضمن توضيح تعليمات وضوابط تقديم وظائف وزارة التجارة الإدارية عبر بوابة جدارة للتوظيف.

ومن بين أماكن العمل فتتوافر الوظائف في مناطق مكة المكرمة وعرعر والرياض وجازان، طريف وأبها، والخفجي، الدمام والمدينة المنورة، وتبوك والاحساء، سكاكا وعرعر ، وحائل وينبع وعدة مدن أخرى يمكن التعرف عليها من تفاصيل الوظائف المرفقة للرجال والنساء من بوابة وزارة التجارة والاستثمار للتوظيف.

المسميات الوظيفية وأماكن شغل 80 وظيفية إدارية للإناث.

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المسميات الوظيفية وأماكن العمل والمرتبة التي سيتم التعيين عليها لوظائف التجارة للرجال.

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رابط تقدم جدارة وظائف وزارة التجارة

وزارة التجارة والاستثمار وضعت رابط التقديم على شغل 114 وظيفة إدارية للرجال والنساء من خلال الدخول على موقع وزارة الخدمة المدنية، بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني والتي ستوضح للخريجين والخريجات العديد من التفاصيل حول ألية التقديم على جدارة، وكيفية تحديث البيانات وتقديم طلبات تصحيح الأخطاء للجهات المعتمدة، والفئات المستهدفة من الخريجين والخريجات لتسهيل طريقة التسجيل و تقديم وظائف وزارة التجارة الإدارية 1440 .