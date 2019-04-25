تقديم وظائف التعليم للإدارات التعليمية في جميع المناطق

ألية تقديم وظائف وزارة التعليم السعودية، والتي تعلن عنها إدارات التعليم المختلفة بالمحافظات والمناطق، لمسميات وظيفية مختلفة وعلى نظم التوظيف التي ترد في كل إعلان وظيفي، والتي منها ما يتم على بند الأجور والمستخدمين، أو غيرها من نظم التوظيف المتبعة، ويرد في الإعلان الوظيفي، توضيح عن شروط التقديم والمؤهلات والتخصصات المطلوبة، والفئات المستهدفة والضوابط العامة لاستقبال طلبات شغل الوظائف كما سيرد من خلال ما سنوفره من إعلانات وظيفية.

وظائف تعليم المدينة المنورة للجنسين

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة عن توافر فرص وظيفية للجنسين على بند الأجور والمستخدمين، لشغل وظائف بمسمى عامل خدمات ووظائف بمسمى عاملة خدمات، وضمن متابعة تقديم وظائف التعليم الخاصة بتعليم المدنية المنورة، فقد أشارت إدارة الموارد البشرية لاشتراط التوظيف أن يكون المتقدمين سعودي الجنسية، ومن خريجي الثانوية العامة فما دون ذلك، وينتهي التقديم يوم 26 شعبان 1440، ويمكن تقديم طلب شعل وظائف تعليم المدينة المنورة والتعرف على باقي شروط القبول.

إعلانات تقديم وظائف التعليم

نرصد ما يستجد من وظائف تتبع مختلف إدارات التعليم، حيث انتهت منذ أيام التقديم على وظائف التعليم لإدارة التعليم محايل وعسير، وإدارة تعليم القنفذة وتعليم ينبع، ونترقب ما يستجد من وظائف أخرى، بما تضمنه من ضوابط وشروط وطريقة التقديم أو تسجيل طلبات الالتحاق، لتوفير خدمة التعرف على التفاصيل للباحثين عن العمل في مختلف المناطق والقطاعات.

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