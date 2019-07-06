وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أعلنت على موقعها الإلكتروني عن فتح باب التقديم للعنصر النسائي للعمل فى الوظائف الصحية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) حيث سيتم تعيين المقبولات من المتقدمات فى المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية فى كافة أنحاء المملكة وفقا للشروط المطلوبة التى أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فمن خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط التسجيل فى الوظائف العسكرية للنساء حتى نسهل الأمر عليهم.

تقديم وظائف وزارة الداخلية السعودية للنساء

يبحث العنصر النسائي فى المملكة العربية السعودية عن الوظائف العسكرية الشاغرة،لذا قامت وزارة الداخلية السعودي بتوفير لهم وظائف شاغرة لهم تتناسب مع مؤهلاتهم وخبرات العلمية، لذلك قامت بفتح باب التسجيل فى الوظائف العسكرية النسائية، فمن خلال رابط التقديم يمكن التعرف على المسميات الوظيفية بشكل مفصل والآن إليكم الرتب والمؤهلات العلمية المطلوبة.

الرتبة المؤهل العلمي التخصص المطلوب رتبة وكيل رقيب حاصلة علي مؤهل البكالوريوس أخصائية تمريض

أخصائية علاج تنفسي

أخصائية مختبرات طبية

أخصائية معلوماتية صحية رتبة عريف حاصلة علي مؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف تمريض

علاج تنفسي

مختبرات طبية رتبة جندي أول حاصلة علي مؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين فنيه تمريض

فنية سجلات طبية

فنية مراقبة أغذية

فنية مختبرات طبية

فنية صيدلة

فنية أشعة

نرفق لكم رابط التسجيل فى وظائف وزارة الداخلية السعودية حتى تستطيع جميع اللاتي يرغبن في الإلتحاق بالوظائف التعرف على مواعيد القبول والتسجيل وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف، كما يمكن الإطلاع على تفاصيل الشروط المطلوبة والمستندات وغيرها من التفاصيل عبر الرابط المباشر العلوي، وختاماً نتمنى التوفيق للجميع المتقدمات.