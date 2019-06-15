تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة رجال ونساء 1440 بجميع المدن

استمرار تقديم وظائف وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد للجنسين رجال ونساء، لشغل وظائف بمجالات الدعوة، مراقبي المساجد، ووظيفة حراس الأمن بجميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث تف فتحر رابط القبول والتسجيل منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 شوال 1440، بعد تحديد الشروط الواجب توافرها في الكوادر الوطنية الراغبة في تسجيل طلب شغل الوظائف، ونشر التخصصات والمؤهلات العلمية على كل مسمى وظيفي من السابق ذكرهم.

مواعيد تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي بدأت من يوم الأربعاء الماضي 9-10-1440، ويستمر القبول والتسجيل حتى يوم 24-10-1440، وفيما يلي نعرض لكم شروط التقديم والتخصصات المطلوبة، والشروط العامة للقبول والتسجيل والتي يأتي في مقدمتها الجنسية السعودية.

شروط تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

إعلان فتح تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شمل توضيح شورط القبول والتسجيل والتقديم على وظائف الوزارة، يمكن التعرف عليها من خلال متابعة إعلان التوظيف.

المتقدمين على وظائف الدعوة تم سن بلهم بعض الشروط والضوابط، منها الحصول على شهادة البكالوريوس بدرجة لا تقل عن جديد جداً في العلوم الشرعية، وتكون الشهادة صادرة عن جامعة سعوديو معترف بها، الحصول على شهادات عليا، وحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم، وشروط التقديم على باقي الوظائف.

وظائف مراقبي المساجد:

– الحصول على شهادة الثانوية العامة.

– يفضّل من لديه خبرات سابقة. – وظائف الأمن:

– الحصول على شهادة الثانوية العامة.

– ألا يقل العمر عن 18 سنة.

– يفضّل من لديه خبرات سابقة.

التقديم على رابط البريد الإلكتروني [email protected] ومنه سيتم إرسال طلبات شغل الوظائف إلكترونياً.