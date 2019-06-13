تقديم وظائف وزارة الصحة عبر جدارة الخدمة المدنية لشغل 512 وظيفية صحية رجال ونساء

عبر جدارة تقديم وظائف وزارة الصحة على وظيفية طبيب مقيم أسنان رجال ونساء، يتم التقديم عليها من منصة جدارة الخدمة المدنية خلال فترة القبول والتسجيل لاستلام طلبات الخريجين والخريجات الحاصلين على التخصصات والمؤهلات العلمية المناسبة لشغل 512 وظيفية، من الفئات المستهدفة المنطبق عليها شروط وآلية التقديم على بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة 3، وسنسعى لوضع ما يتوافر من توضيحات حول كيفية التسجيل والشروط أو الضوابط العامة التي سيبنى عليها نتائج مفاضلة الوظائف الصحة لوظيفية طبيب أسنان.

أحدث إعلانات التوظيف في وزارة الصحة السعودية سيتم التقديم عليها من خلال بوابة جدارة الخدمة المدنية، وليس من خلال بوابة توظيف وزارة الصحة، حيث أنها من الجهات الحكومية الممكنة من شغل وظائفها، غير أن إعلان طلب شغل 512 وظيفية صحية تحت مسمى طبيب مقيم أسنان، حدد رابط تقديم وظائف وزارة الصحة عبر جدارة الخدمة المدنية لهذا المسمى الوظيفي، مع العلم بأن هذه الوظائف مخصصة للسعوديين فقط .

مواعيد تقديم وظائف وزارة الصحة “طبيب أسنان”

أشارات الوزارة في إعلانها عن توافر وظائف أن مواعيد تقديم وظائف وزارة الصحية 1440 سيكون من خلال رابط نظام جدارة الخدمة المدنية، ومن المقرر فتح بداية التسجيل في الوظائف الصحية عبر جدارة من يوم الأحد المقبل الموافق 13 شوال 1440 هجرياً، الموافق 16 يونيو 2019، ويستمر القبول والتسجيل على مدار 24 ساعة للخريجين والخريجات لمدة 5 أيام من تاريخ القبول والتسجيل .

رابط جدارة الوظائف الصحية

سجل في 512 وظيفية تحت مسمى طبيب أسنان مقيم، بعد زيارة رابط تسجيل جدارة الخدمة المدنية وسيتوافر علية التعريف بمن هم الفئات المستهدفة بالتوظيف والية التقديم على جدارة.