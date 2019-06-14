تقديم وظائف وزارة العدل عبر جدارة الخدمة المدنية لشغل 54 وظيفية للرجال بمهنة مسّاح

يبدأ تقديم وظائف وزارة العدل للرجال عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية الأسبوع المقبل، لاستقبال طلبات الخريجين الحاصلين على درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة، لشغل وظائف مسمى مسّاح بناء على ألية التقديم على جدارة، والتي ستوضح ضوابط القبول والتسجيل والفئات المستهدفة والتخصصات المطلوبة لهذا المسمى الوظيفي، غير أن وزارة العدل نوهت عن وجود اختبارات خاصة بالقبول في هذه الوظائف ستعقد من خلال المقابلة الشخصية والتي سيتم من خلالها مطابقة البيانات.

إعلان توظيف وزارة العدل لشغل 54 وظيفية بمسمى مسّاح شمل بعض التوضيحات حول ألية التقديم عبر جدارة، حيث دعت وزارة العدل الخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة، بتسجيل الدخول على بوابة جدارة الخدمة المدنية، والتأكد من صحة البيانات المسجلة للخريج إن كان لدية حساب، وتقديم اعتراض حال وجود بيانات غير صحيحة لتصحيحها، أو فتح حساب جديد لمن يسجل لأول مرة، ثم استكمال خطوات التقديم على الوظائف من خلال رابط جدارة تقديم وظائف وزارة العدل لمهنة مسّاح.

مواعيد تقديم وظائف وزارة العدل عبر جدارة

يبدأ تقديم وظائف وزارة العدل للرجال على مهنة مساح لعدد 54 وظيفية من يوم الثلاثاء الموافق 15 شوال 1440، حيث يتم فتح رابط جدارة الخدمة المدنية لوظائف العدل في تمام الثامنة صباحًا، على أن تنتهي فترة القبول والتسجيل عبر جدارة 3 يوم السبت الموافق 19 شوال 1440 في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، وسنرفق لكم بيان بالوظائف

شروط تقديم وظائف وزارة العدل بمهنة مساح

اشترطت وزارة العدل على راغبي التقديم من خريجي الدبلوم بعد الثانوية العامة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويضاف إلى الشرط وما هو مبين أدناة

الحصول على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة بمدد، ثلاث سنوات، سنتان، 3سنوات و 6 شهور، سنتان و 6 شهور.

ارفقا قرار معادلة صادر من وزارة التعليم لمن حصل على درجته العلمية من خارج المملكة.

ضوابط القبول

أشارت وزارة العدل لوجود مقابلة شخصية سيدعا لها المتقدم الحاصل على اعل النقاط من مفاضلة جدارة، وستكون مطابقة البيانات للمتقدمين خلال إجراء المقابلة الشخصية، ويجب التأكد من سلامة البيانات المدخلة وصحتها لعدم استبعاد المرشح، ويضاف الى ذلك

أضافت الوزارة: ثم يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، وأخيراً يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ستقوم وزارة العدل بإعلان أسماء المرشحين عبر بوابتها الإلكترونية، وستعلن عن توفرها على البوابة عبر وسائل الإعلام في حينه.​

رابط تقديم جدارة الخدمة المدنية

التسجيل في وظائف وزارة العدل عبر رابط تقديم جدارة الخدمة المدنية لإدخال البيانات واختيار الوظيفية وفق التعليمات الموضحة بعالية، وستعلن نتائج الفرز عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية.