تقديم وظائف وزارة النقل 1440 للرجال والنساء عبر جدارة التوظيف الإلكتروني الخدمة المدنية

يبدأ اليوم نظام جدارة الخدمة المدنية بدأ استقبال طلبات تقديم وظائف وزارة النقل 1440، وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن توافر عدد 127 وظيفة شاغرة للنساء والرجال على المرتبة الرابعة، وحتى المرتبة الثامنة، وذلك للخريجين والخريجات الحاصلين على التخصصات المناسبة والدرجات العلمية، كما دعت وزارة النقل كافة الراغبين في التقديم على وظائف وزارة النقل إلى التقدم من خلال نظام جدارة التوظيف الإلكتروني.

وظائف وزارة النقل للرجال 1440

هذا ووفت الوزارة عدد من وظائف الرجال الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة، والتخصصات المطلوبة على المرتبة الرابعة، وعددها 23 وظيفة، وعلى المرتبة الخامسة 31 وظيفة، وعلى المرتبة السادسة 15 وظيفة، وعلى المرتبة السابعة 39 وظيفة، وعلى المرتبة الثامنة 3 وظائف، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، على أن يكون التقديم على وظائف وزارة النقل بدايةً من اليوم الأحد.

وظائف وزارة النقل للنساء 1440

كما دعت الخريجات الحاصلات على المؤهلات المطلوبة أيضاً تقديم وظائف وزارة النقل للنساء 1440، من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة، عبر بوابة وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية، حيث وفرت على المرتبة الخامسة عدد 1 وظيفة، وعلى المرتبة السادسة 11 وظيفة، وعلى المرتبة السابعة 4 وظائف، وخلت المرتبة الثامنة من وظائف النساء، كما شملت الوظائف المعلنة للنساء سلم رواتب الموظفين العام.

وزارة النقل توظيف 1440

شملت الوظائف المعلنة للرجال كل من، مراقب أمن وسلامة، مساعد سائق معدات ثقيلة، سائق معدات ثقيلة، فني دعم مساعد، مساح، مراقب إنشاءات، مراقب طرق، باحث قانوني مساعد، محقق قانوني مساعد، مفتش إداري مساعد، محاسب مساعد، مهندس مدني مساعد، باحث قانوني.

بينما شملت الوظائف المعلنة للنساء، أمين وثائق، مفتش إداري مساعد، باحث عمليات موارد بشرية، باحث تطوير موارد بشرية مساعد، مأمور مشتريات، مدقق مناقصات، مساعد إداري، محلل نظام.

تقديم وظائف وزارة النقل 1440

يمكن التسجيل في الوظائف من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة كما سبق وتم الإشارة، عبر بوابة وزارة الخدمة المدنية، وذلك من خلال رابط تقديم وظائف وزارة النقل 1440، على أن يكون فتح باب القبول والتسجيل بدايةً من اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019، الموافق 13 شوال لعام 1440 هجرياً، في تمام الساعة السابعة صباحاً،وحتى يوم الخميس الموافق 17 شوال لنفس العام، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.