تقديم وظائف وزارة النقل 1440 للنساء والرجال من خلال جدارة وزارة الخدمة المدنية

أعلنت قبل أيام وزارة النقل السعودية عن عدد من الوظائف للنساء والرجال، للسعوديين والسعوديات ونوهت إلى أنه يمكن تقديم وظائف وزارة النقل 1440، من خلال بوابة وزارة الخدمة المدنية على نظام جدارة 1440، وأكدت الوزارة في إعلانها الوظيفي أنها وفرت 127 وظيفة شاغرة، بدايةً من المرتبة الرابعة، وحتى المرتبة الثامنة، للخريجين والخريجات ممن حصلوا على المؤهلات العلمية المطلوبة.

التقديم على وظائف وزارة النقل 1440



وكانت الوزارة أعلنت أن وظائف وزارة النقل السعودية المتوفرة للخريجين والخريجات عدد 127 وظيفة، من بينها وظائف حرفية وفنية، وإدارية، وذلك للتعيين على بند الأجور والمستخدمين، على أن يكون التعيين شامل كافة مناطق المملكة العربية السعودية، كما اشترطت توافر عدد من الشروط على كافة الراغبين بالالتحاق على الوظائف المعلن عنها، ويمكن الإطلاع على كافة الشروط والتفاصيل من موقع وزارة النقل.

وظائف وزارة النقل للنساء 1440

شملت وظائف وزارة النقل للنساء 1440، عدد من الوظائف على المرتبة الخامسة وظيفة واحدة، بينما الوظائف المعلن عنها على المرتبة السادسة شملت 11 وظيفة للنساء، والمرتبة السابعة 4 وظائف وهي، مساعد إداري، محلل نظام، مدقق مناقصات، باحث عمليات موارد بشرية، مفتش إداري مساعد، باحث تطوير موارد بشرية، أمين وثائق، وأخيراً مأمور مشتريات.

وظائف وزارة النقل للرجال 1440

بالإضافة إلى ذلك وفرت الوزارة عدد من وظائف النقل للرجال 1440، بينهم 23 وظيفة شاغرة على المرتبة الرابعة، وعدد 31 وظيفة على المرتبة الخامسة و3 وظائف على المرتبة الثامنة وهم، مفتش إداري مساعد، فني دعم مساعد، مساح، محقق قانوني مساعد، مهندس مدني مساعد، باحث قانوني، محاسب مساعد، مساعد سائق معدات ثقيلة، سائق معدات ثقيلة، مراقب طرق، مراقب إنشاءات، مراقب أمن وسلامة.

تقديم وظائف وزارة النقل 1440

هذا ونوهت الوزارة أنه يمكن التقديم من خلال بوابة جدارة الخدمة المدنية من خلال رابط تقديم وظائف وزارة النقل 1440 للرجال والنساء، أو من خلال رابط جدارة المباشر على تقديم وظائف وزارة النقل 1440، وذلك عبر كتابة بيانات الدخول، وهي رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور، اختيار الجنس ( ذكر – أنثى )، كتابة رقم التحقق، ومن قم تسجيل دخول جدارة.