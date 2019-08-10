تقديم 5 ملايين وجبة و 10 ملايين عبوات مياه للحجاج .. صور

قدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية- والتي تأسست قبل عشر سنوات، وقدمت خلالها أكثر من 175 مليون خدمة، استفاد منها أكثر 70 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار – قرابة 5 ملايين وجبة، ونحو 10 ملايين عبوة مياه للحجاج علي مشعر عرفات ومزدلفة خلال موسم الحج الجاري، والتي تتضمن وجبة الحاج في مرحلتي الاستقبال والتوديع، ومراكز توجيه الحجاج، والمنافذ الحدودية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواقيت، والمناطق المجاورة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكذلك عبوات المياه في مطار جدة والمدينة المنورة.

تقديم الوجبات وعبوات المياه

ونقلت صحيفة ” سبق” السعودية عن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية يوسف بن عبدالله الباحوث، أن الجمعية تقدم سلسلة من الهدايا والخدمات والمنتجات التي تسعى من خلالها إلى تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام، تبدأ بالاستقبال والترحاب منذ الوصول، وتقديم الوجبات الخفيفة لهم، وعبوات المياه ، وأصناف متعددة من منتجات العناية الشخصية للحجاج.

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الحج بالوكالة والأضاحي

وأوضح أن هدايا الجمعية تتنوع حسب تنوع برامجها وخدماتها؛ فمنها ما يخص التغذية الروحية والتوجيه، ومنها ما يخص الإطعام وتقديم عبوات المياه ومنها ما يقدَم في برامج الضيافة والاستقبال، ومنها منتجات خاصة بالعناية الشخصية والتحفيز، ومنها ما يقوم الحاج بتوكيل الجمعية بتنفيذه بالنيابة عنه، مثل الهدي والأضاحي والوكالة في النسك، وغيرها.

2.5 مليون حاج

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 مليون حاج، منهم 1.855.027 مليون حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 ألف حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67% .