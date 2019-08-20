تقويم ام القرى  : تعرف على  التقويم الهجري والميلادي لهذا العام

يبحث الكثيرون عن ” تقويم ام القرى” للعام الهجري والعام الميلادي، ونقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج التقويم بشكل مرتب يسهل فهمه، ويشمل التقويم الشهور العربية بالترتيب وهي ( محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادي الأول، جمادي الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة)، اما الأشهر الميلادية على الترتيب هي : ( يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) .

تقويم ام القرى

من المعروف ان تقويم أم القري يتم الاعتماد عليه في تحديد الأشهر وتحديد الأوقات الشرعية وفصول العام، وهو التقويم الرسمي لدولة المملكة العربية السعودية، ويعتمد عليه في تحديد خط الطول والعرض للكعبة في مكة المكرمة، وبعتمد على ظهور الهلال فلكيا عند غروب القمر بعد غروب الشمس في سماء مكة المكرمة،يشمل الموضوع التقويم الهجري والميلادي مع تقديم الاشهر الميلادية الهجرية، ونقدم لكم أيضا تقويم الأجازات الرسمية لدولة المملكة العربية السعودية، مثل ( اليوم الوطني -وموعد اجازات الطلاب – موعد صرف رواتب الموظفين – توقيت فصل الصيف -توقيت فصل الشتاء – وفصل الخريف والربيع – موعد عيد الفطر وعيد الأضحي – موعد العيد الوطني لدولة السعودية – موعد الاجازات الخاصة بالاعياد )، يشمل العام الهجري 12 شهر سوف ونتعرف عليهم الان بالترتيب وسبب تسميه كل شهر.

شهر محرم : هو اول الشهور الهجرية وسمي بهذا الاسم لأنه حرم فيه القتال .

صفر : فى هذا الشهر كانت بيوت العرب تخلوا من الرجال نظرا لذهابهم الى الحرب .

ربيع الأول : سمي بهذا الاسم لانه ياتى فى اول فصل الربيع .

، ربيع الثاني : كان العرب في هذا الشهر يتفرغون لرعاية العشب .

جمادي الأولي : سمي بهذا الاسم لان توقيته في فصل الشتاء الذي تتجمد فيه المياه .

جمادي الآخرة : سبب تسميته انه جاء في فصل الشتاء .

رجب : من الاشهر الحرم وسمي بهذا الاسم حيث يتم ترجيب الرماح من الأسنة .

شعبان : كان الناس يتفرقون في هذا الشهر للحصول على الماء .

رمضان : هو شهر يتميز بالرموض اي شدة الحر وزيادة أشعة الشمس .

شوال : سمي بهذا الاسم حيث كان يتم تشويل النوق بذنبها فى حالة حملها، وينقص ويجف لبنها .

ذو القعدة: سمي بذلك لقعود الرجال عند رحالهم عند الترحال والغزو، وهو من الاشهر الحرم .

ذو الحجة : سمي بهذا الاسم لان الناس يذهبون في هذا الشهر لأداء فريضة الحج وفيه ايضا عيد الأضحي المبارك .

ومن خلال هذا الموضوع نكون قدمنا لكم متابعي موقع كلمة تقويم ام القري الهجري والميلادي لهذا العام مع تعريف بسبب تسميه الشهور الهجرية ودلالة كل أسم ومدى ارتباطه بالشهر الهجري.