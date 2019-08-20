تكافل الراجحي تُعلن عن وظائف سعودية جديدة لحديثي التخرج براتب 8 ألاف ريال

قامت شركة تكافل الراجحي بالإعلان عن وظائف سعودية جديدة لحديثي التخرج براتب قدره 8 ألاف ريال، في الإدارة الصحية للعمل في مقر الشركة في الرياض في وظيفة تحت مسمى مسئول شكاوى وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف من أجل رفع المهارات قامت الشركة بنشر الوظيفة على منصة طاقات ” البوابة الوطنية للعمل ” وسوف ينتهي الإعلان يوم السابع من محرم من العام القادم 1441م .

شروط وظائف سعودية في تكافل الراجحي

يكون الهدف من الوظيفة في شركة تكافل الراجحي التحقق من شكاوى العملاء، والقيام بحلها ومن ثم رفع التقارير بشأن المشاكل المتعلقة بهم من أجل تصحيح الشكاوى ومنع حدوثها مستقبلًا، وتكون مهام الوظيفة كالتالي :

إعداد التقارير حول الشكاوى التي قمت بتلقيها من العملاء .

وضع الحلول المتفق عليها .

وتحديد المشاكل المتكررة .

وتحديد اتجاهات شكاوى العملاء .

القيام بوضع التدابير التصحيحية والقيام بإدخال تغيرات على السياسات لمنع تكرار الشكاوى .

المساعدة في تنفيذ كل التغيرات المتعلقة بشكاوى العملاء .

شروط وظائف شركة تكافل الراجحي