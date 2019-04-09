تمديد تأشيرة الزيارات العائلية عبر رابط موقع أبشر للجوزات www.moi.gov.sa وتغيير المستضيف تفادياً للغرامة

تمديد تأشيرة الزيارات العائلية من خلال رابط موقع أبشر للجوزات وكيفية تفادي الغرامة بتغيير المستضيف، يمكن فقط للأفراد المقيمين طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية وهذه الخدمة ستكون عبر الموقع الإلكتروني أبشر، والمستفيد من هذه الخدمة هو المقيم المسجل والمفعل ببوابة «أبشر” هي البوابة الإلكترونية والتي أصبحت مركزا للكثير من الخدامات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يستطيع كل مواطن أن يكون له حساب خاص به على بوابة أبشر كي يستفيد استفادة مباشرة من الخدمات العديدة التي وزارة الداخلية السعودية بقطاعاتها المختلفة، حيث يمكن لكل مستخدم لبوابة أبشر أن يكون له حساب باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، أما عن تمديد الزيارة العائلية فتبلغ الرسوم الخاصة بتمديد تأشيرة الزيارة العائلية 100 ريال سعودي.

وتجدر الإشارة أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارات العائلية أكثر من مرة ولكن بشرط ألا يتعدى مجموع مدد التمديد أكثر من 180 بوم، ولكن هناك استثناء وحيد بالنسبة لمجموع مدد تمديد الزيارة العائلية خاص بأصحاب الجنسية السورية، وقد وضعت الحكومة السعودية عدة شروط لتمديد الزيارة العائلية سنستعرضها من خلال هذا التقرير.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تغيير المستضيف تفادياً للغرامة

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

فترة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تكون مساوية لمدة التأشيرة الأساسية

الشخص المنوط به تمديد الزيارة العائلية هو طالب الزيارة فقط

فترة تمديد الزيارة العائلية تكون قبل انتهائها بستة أيام وحتى بعد انتهائها ب ثلاثة أيام

بعد انتهاء فترة التمديد السابق ذكرها يسقط الحق في التمديد ولا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

أن تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية المفعول وباقيا على صاحيتها أسبوع أو أقل

عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر

تواجد الزائر داخل المملكة

صلاحية جواز سفر الزائر

سداد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر موقع البوابة الإلكترونية أبشر الجوازات، وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته المديرية العامة للجوازات عن قرار وجوب وجود بطاقة تأمين صحي سارية عند التقدم بطلب لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال نظام أبشر الجوازات.

منصة أبشر للجوازات لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية وخدمات أخرى

يمكن الدخول على نظام أبشر عبر رابط موقع منصة أبشر كي يستطيع صاحب الحساب من تمديد تأشيرة الزيارة العائلية أو أي خدمة أخرى من الخدمات العديدة التي يقدمها نظام أبشر.

الدخول على أبشر للخدمات الإلكترونية من هنـــــا أو بالضغط على الصورة السابقة

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

إضافة كلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي

الضغط تسجيل الدخول

متابعة الخطوات الخاصة بعد الدخول

إضافة البيانات المطلوبة.

تمديد تأشيرة الزيارات العائلية عبر أبشر والأوراق والمستندات المطلوبة

أعلنت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر على النحو التالي:

وجود جزاز سفر الزائر وصورة منه.

وجود هوية المستضيف للزائر وصورة من الهوية.

يجب تحرير نموذج الطلب عن تمديد التأشيرة العائلية مع إضافة صورة الزائر .

يجب تواجد المستضيف أو شخص ينوب عنه بوكاله شرعية.

تسديد الرسوم وهي مبلغ 100 ريال

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ونتمنى من خلال هذا التقرير أن نكون قد قدمنا بإيجاز كل ما يفيد عن تمديد الزيارة العائلية، كما يسعدنا دائما تلقي أي استفسار أو تساؤل من خلال التعليق على هذا التقرير، وسنجيب على جميع استفساراتكم من خلال

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