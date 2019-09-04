المديرية العامة للجوازات | كيفية تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة مقيم

كيفية تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة مقيم، تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن الخدمات التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات منها إصدار تأشيرة الخروج النهائي والتي دشنها الأمير عبد العزيز بن أل سعود بن نايف وزير الداخلية، من أجل استكمال خطة التطوير وإتاحة الخدمات الإلكترونية تشمل أكبر عدد من الشؤون الحكومية بهدف جعل معظم الأمور تسير بشكل تكنولوجي سريع لراحة المواطنين، وتمديد تأشيرة الزيارة التجارية هي خطوة تسهيلية على الوافدين إلى المملكة.

بوابة مقيم الجوازات

بوابة مقيم علم هي إحدى المواقع التابعة لوزارة الداخلية، حيث تتيح المديرية العامة للجوازات عدة خدمات إلكترونية من خلال مقيم تسجيل الدخول، منها كيفية نقل كفالة زوج مقيم على زوجته المواطنة..رسوم نقل الكفالة، والاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين وكيفية حساب الرسوم، حيث توفر بوابة مقيم الجوازات عدة خدمات إلكترونية أخرى بالإضافة إلى إتاحة معرفة الإجراءات الحكومية المطلوبة عبر كل خدمة في الموقع.

كيفية تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة مقيم

تمديد تأشيرة الزيارة التجارية إحدى خدمات الجوازات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة مقيم علم، وكل ماعليك :-