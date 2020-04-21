تمويل شخصي من مصرف الراجحي “منتج تمويل وطني” بأقل من 30 دقيقة .. تعرف الشروط والمستندات المطلوبة

تمويل شخصي من مصرف الراجحي ، أحد أبرز الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد سواء للمواطنين أو المقيمين، حيث يتيح لعملائه منتج تمويل وطني الذي يوفر لهم السيولة بما يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم بأقساط مريحة، سواء كانت متطلبات السيولة لتغطية مصاريف تجديد أثاث المنزل أو تسديد أقساط تعليم الأبناء المدرسية او الجامعية، أو الزواج، ويتميز تمويل وطني بموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية وإمكانية الحصول على التمويل بأقل من 30 دقيقة من خلال إجراءات سهلة وميسرة ومستندات بسيطة ، والتمويل يصل حتى 2 مليون ريال سعودي، وفي هذا التقرير نستعرض خصائص تمويل وطني والشروط والمستندات المطلوبة وفق ما هو موضح في الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.

تمويل شخصي من مصرف الراجحي

خصائص التمويل الشخصي ” تمويل وطني” من مصرف الراجحي

تمويل وطني من مصرف الراجحي ، متاح لكل من عملاء تحويل الراتب، وعملاء دون تحويل الراتب، وللمواطنين السعوديين، وغير السعوديين، ويتمتع هذا التمويل بعدد من الخصائص والمزايا وتشمل ما يلي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يحصل على مصادقة الهيئة الشرعية في المصرف.

يصل التمويل إلى مبلغ 2 مليون ريال سعودي.

مرون في السداد ، حيث تصل فترة السداد إلى 60 شهرًا.

يوفر هذا النوع من التمويل الحماية من تقلب الأسعار من خلال الإستفادة منه في تجارة السلع.

يمكن الحصول على التمويل بأقل من 30 دقيقة عند توفر الشرائط والمستندات المطلوبة.

شروط وأهلية الحصول على التمويل

ألا يزيد عمر العميل عن 65 عامًا عند أجل استحقاق التمويل.

أن يكون العميل يعمل لدى جهة عمل معتمدة من قبل مصرف الراجحي.

في حالة التمويل المشترك، يجب أن لا يقل مجموع دخل العميل طالب التمويل والمتضامن عن 10.000 ريال سعودي.

تحويل الراتب إلى حساب العميل في مصرف الراجحي مرفقًا بخطاب تحويل الراتب من جهة العمل.

في حالة التمويل المشترك ، يجب أن يكون لطالب التمويل والمتضامن حساب لدى مصرف الراجحي لتحويل الراتب.

المستندات المطلوبة

نسخة سارية عن بطاقة الهوية السعودية ، وهوية الإقامة للمقيمين.

خطاب التوظيف ممهورًا بختم الغرفة التجارية (بالنسبة للقطاع الخاص)

نموذج طلب التمويل العقاري بعد تعبئته

خطاب تحويل الراتب من جهة العمل.

أما لجهة الرسوم التي تستحق على التمويل الشخصي “وطني” فهي الرسوم الإدارية وتبلغ: