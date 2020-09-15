تمويل نفاذ بنك التسليف للعاطلين عن العمل

يسعى بنك التنمية الاجتماعي لتقديم كافة الأفكار التمويلية ومنها في الآونة الأخيرة تمويل نفاذ بنك التسليف أو قرض زيادة الدخل للعاملين وتمويل العاطلين عن العمل وذلك بعد اجتياز شهادة وثيقة العمل الحر وهو برنامج تعليمي غير ربحي يهدف إلى زيادة تعلم المهن اليدوية لتسهيل فتح مشروع خاص يدر الأموال على صاحبه.

تمويل نفاذ بنك التسليف

في نقاط نوضح أهمية التمويل الجديد و لأي الفئات التي ستستفيد منه الاستفادة القصوى ويجب العلم أن القرض موجه للجميع وأهمهم العاطلين عن العمل من من لم يجد وظيفة حتى الآن مناسبة ويرغب بالعمل على مشروعة الخاص والمفيد هنا أن من لدية خيرة في أي مجال عمل حر مثال النقل التشاركي والنقل الجماعي الحر أو من ليس لدية خبرة في أي عمل وهنا يجب عليه الحصول على شهادة العمل الحر بعد دورة تدريبية يستطيع بعدها العمل منفردا.

أولا شروط الحصول على قرض نفاذ

للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي ممن لا يتجاوز رواتبهم الشهرية عن 14000 ريال.

للعاطلين يجب التقديم على وثيقة العمل الحروثيقة العمل الحر.

يفضل من لدية خبرة في مجال يدعمه تمويل بنك التسليف.

أن يكون سعودي الجنسيه.

غير ملزم بأن يكون القرض الأوحد من بنك التسليف.

أن يكون السن بين 21 عام وبين 55 مع وجود كفيل لا يتخطى 55عام.

ان لا يتخطى المشروع الحد الأقصى من مبلغ التمويل.

أن يكون متفرغ لإدارة مشروعة الخاص أو توظيف من يكون لدية خيرة في مجال العمل لإداراته.

ثانيا

ثالثا متطلبات التقديم

التسجيلالتسجيل من خلال بنك التنمية الاجتماعي إلكترونيا وذلك بإضافة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر ويريد إلكتروني صحيح وتقديم الطلب، بعد إرسال الموافقة على طلبك يجب عليك القيام ببعض الأمور وهي حجز موعد بنك التسليف واحضار نموذج الطلب المناسب وصورة من الهوية الوطنية وشهادة تثبت فيها الدخل وكذلك من الكفيل أو وثيقة العمل الحر بعد اجتياز الاختبار وكفيل بشروط السن والحالة المادية التي تسمح له بكفالة طالب القرض وبذلك يصبح لديك قرض وعمل حر يمكنك من بداية عمل أو زيادة دخل.