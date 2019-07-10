تم إيداع الدفعة العشرون.. تعرف على تفاصيلها والتسجيل في الواحد و العشرون من حساب المواطن

بدء برنامج حساب المواطن في الأول من فبراير عام 2017 ، ويهدف البرنامج الى اعادة توجيه الدعم والمنافع الحكوميه المقدمة للمواطنين من خلال منصة موحدة وتخفيف الاثار المباشرة و الغير مباشرة الناتجة من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة، وتشجيع الاسر المختلفة على ترشيد لمنتجات الطاقة والمياة، وقد إنتهت الحكومة من تقديم الدعم عن طريق 20 دفعة من برنامج حساب المواطن بإجمالي مبلغ 47.6 مليار ريال .

الدفعه 20 من برنامج حساب المواطن

اعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن اليوم الاربعاء عن إيداع الدفعة ال20 من برنامج حساب المواطن بإجمالي 2.6 مليار ريال لتصل الى 12.4 مليون مستفيد وتابع، و بمتوسط 1049 ريال للاسرة المستيفدة، وستسمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم الاربعاء .

التسجيل في الدفعة ال 21 من حساب المواطن

كما اعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بدأ التسجيل في الدفعة ال 21 من حساب المواطن في الفترة من السادس من يوليو حتى يوم العاشر من شهر يوليو الجاري، و كما أعلن ايضا ان التسجيل يتم عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن ، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الدفعة في شهر اغسطس القادم .

تفاصيل الدفعة 20

تم إيداع مبلغ الدفعة العشرون من حساب المواطن بإجمالي 2.6 مليار ريال، وتم صرف تعويضات للدفعة التاسعة عشر بإجمالي 13.4 مليون ريال، والجدير بالذكر أن الدعم المقدم من خلال الدفعة العشرون قد وصل الى 83 % من إجمالي الاسر المستحقة، كما بلغ متوسط الاسرة الواحدة 1049 ريال سعودي بزياده 50 ريال عن الدفعة السابقة ومن المحتمل أن يكون السبب هو إحتمال زياده اسعار الوقود الفترة المقبلة ، ويمكنك عزيزي المواطن الدخول الى رابط حساب المواطن لمعرفة تفاصيل الدفعة العشرون .