تنبية هام من حساب المواطن بشأن الموعد الأخير لتحديث البيانات

قام برنامج حساب المواطن بإصدار توضيح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً بين المواطنين السعوديين “تويتر” لهؤلاء المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وكان هذا التوضيح من أجل التنبيه بالموعد الأخير لتحديث بيانات حساب المواطن للمستحقين من الدعم، وقد أكد برنامج “حساب المواطن” أنه من الواجب على الفرد المستقل أن يقوم بتقديم وثائق الاستقلالية في موعد أقصاه 10 من شهر يونيه 2020، وقد حذر البرنامج من أن عدم تقديم تلك الوثائق قد تؤثر على الأهلية، وقد أشار البرنامج أن صرف قيمة دعم حساب المواطن سوف يتم في غضون تلك المهلة، ما إن كان المواطن مؤهل للحصول على الدعم.

الموعد الأخير لتحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن الموعد الأخير لتحديث البيانات، حيث يجب أن يتم التحديث قبل موعد 10-6-2020 القادم، وقد أكد البرنامج أنه ما إن لم يتم تقديم مستند إثبات الاستقلالية من قبل الفرد المستقل، فسوف تتأثر الأهلية على الفور.

كما أنه سوف يتم تطبيق تلك الضوابط التي أصدرها البرنامج مؤخراً، على أن تكون أثناء فحص البيانات، والتحقق من دقتها للدورة 32 من شهر يوليو.

ضوابط الدعم الجديدة برنامج حساب المواطن

قد قام المعنيين بإدارة برنامج حساب المواطن بالإعلان من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إيقاف عملية التسجيل الجديد في البرنامج، وذلك بسبب تغيير المعايير التي يتم اللجوء إليها في اختيار المستحقين.

ويتم العمل بالمعايير الجديدة التي يضعها البرنامج مباشرة بعد الموعد المحدد لصرف دفعة شهر مارس 2020، الدفعة رقم ثمانية وعشرون 28.

وكل من قام بتقديم طلبات استحقاق الأهلية قبل ذلك الموعد، سوف يخضعوا إلى المعايير الجديدة، ومعهم أيضاً المتقدمين سابقًا، ولم يتم الإنتهاء بعد من دراسة طلباتهم بشكل كامل.

وعلى كل من يرغب في الحصول على المساعدات المادية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اللجوء إلى الصفحة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وتسجيل كل البيانات الموجودة بدقة تامة، وبشكل صحيح، وبعد ذلك يخضع الطلب المتقدم للفحص، والتأكد من جميع البيانات المذكورة.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، للعمل على توفير حياة اجتماعية كريمة لكل من يستحق ذلك الدعم.

وكان الهدف الرئيسي من اصدار برنامج حساب المواطن، هو الوصول إلى المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، أو دون هذا، ليستطيعوا مواجهة الآثار الجانبية السلبية للاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة المملكة، عن طريق مساعدات مالية شهرية منتظمة.

تعديلات ضوابط الدعم

رقم حساب المواطن المجاني 1441

يعتبر برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج التي تهدف لمساعدة عدد كبير من متوسطي ومحدودي الدخل فى المملكة العربية السعودية، لذلك يعد رقم حساب المواطن المجاني من أكثر الأرقام التي يهتم بالبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين.

من خلال هذا الرقم يمكن معرفة طريقة التسجيل في البرنامج، وأيضاً يمكن الاستفسار عن كافة الأمور الغامضة والغير واضحة، بالإضافة الى معرفة المواعيد المحددة لصرف الدفعات التي يقدمها برنامج حساب المواطن.

فهذا الرقم بمثابة خدمة العملاء التي تستقبل إعتراضات وتظلمات المواطنين، خلال خمس أيام من موعد صرف الدفعات.

كما يمكن أن يساعد المواطنين فى معرفة نتيجة قبولهم في البرنامج، ومعرفة الوقت المحدد لاستحقاق الدفعة الأولى بالنسبة لهم.

ويتميز هذا الرقم بأنه متاح على مدار 24 ساعة يومياً، وهذا الرقم هو 19912 حيث يقدم للمواطنين خدمة الرد على استفساراتهم، وأسئلتهم، ليساعدهم على حل أي مشكلة تخص برنامج حساب المواطن، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف مساعدة طبقات معينة من الشعب السعودي.

ومن الجدير بالذكر أن الرقم الموحد لحساب المواطن ليس هو الطريقة الوحيدة لتقديم الشكاوي، أو الرد على الأسئلة، فهناك طريق آخر، وهو الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن

والضغط على كلمة صوتك مسموع، لتستطيع أن تقدم أي شكوى، أو معرفة أي استفسار أو سؤال.

طريقة التسجيل في حساب المواطن