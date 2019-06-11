تنشيط حساب بنك الراجحي المجمد وأسبابه

تأتي مكاتب صرافه الراجحي في المرتبة الأولي التي يبحث عنها المقيمين والمواطنين في السعودية بصفة يومية ومستمرة لتحويل الأموال لذويهم أو صرف المرتبات نتيجة ثقة الملايين به كأحد اهم واقدم البنوك في المملكة العربية السعودية، وتم أنشاءه أول فرع بالرياض بحي الديرة وكان في الأول الفروع للرجال وتم فتح فروع للنساء ويوجد ما يقارب من 500 فرع منتشرين حول المملكة وقد حصل البنك على ثقة وأمان الجميع بالمملكة وأشاده به عالميا.

ويعمل المصرف بصورة مستمرة على تطوير خدماته لتلبية احتياجات العملاء من خدمات تحويلية أو تقنية ويعد مصرف الراجحي من اقدم البنوك الإسلامية في العالم ويعمل على تقديم حلول تمويلية لأفراد والشركات.

طريقة فتح حساب مصرفي في الراجحي :

أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عاما وقت فتح الحساب.

أن يكون العميل من داخل المملكة العربية السعودية ويقيم بها.

الاطلاع على شروط واجراءات المصرف والموافقة عليها.

ثم التسجيل الدخول للموقع الإلكتروني للبنك.

ثم يقوم العميل بملئ جميع البينات مثل الاسم والوظيفة والجنسية والضرائب …..الخ

اختيار الفرع الأقرب والمناسب للفرد وفتح حساب به.

يتم إرسال رسالة نصية بتأكيد فتح الحساب ويجب ى العميل على العميل الذهاب للفرع في مدة أقصاها 30 يوم.

ويوجد كثير من الفروع للبنك المنتشرة في المملكة العربية السعودية يقصدها الملايين لتحويل الراتب أو الأموال لذويهم بصفة يومية .

أسباب تجميد الحساب في الراجحي :

يتعرض عدد من العملاء لوقف حسابهم أو تجميده نتيجة وجود الحساب فارغا لفترة طويلة أو في حالة مخلفة العميل لشروط البنك أو قام بإدخال بينات خاطئة أو التأخير في تحديث بياناته لفترة طويلة أو أشهار أفلأسه أو انتهاء تاريخ الهوية الخاصة به آو فقد الأهلية.

طريقة تنشيط الحساب المجمد :

تجميد حساب العميل أي عدم القدرة على التصرف في أمواله من حيث الإيداع أو السحب من خلال حسابة الموجود بالبنك. ويتم تنشيطه عن طريق ذهاب العميل إلى الفرع الذي به الحساب الخاص له وتقديم بياناته والأوراق اللازمة لتنشيط حسابة مرة أخرة مع معرفة أسباب تجميد الحساب ويتم التنشيط بمنتهى السهولة لقيام العميل بعمليات السحب أو الإيداع الخاصة به.

تنشيط الحساب الراكد :

هو الحساب الذي لم يقوم العميل بإتمام أي عملية ايداع أو سحب من حسابة الخاص خلال ثلاث سنوت متواصلة ، ويعتبر الحساب منتهى أو لاغى في حالة ذادت مدة ركودة عن 3 سنوات ، ويمكن تنشيط الحساب بذهاب العميل إلى البنك لأعاده الحساب.