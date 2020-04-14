توضيح هام من المؤسسة العامة للتقاعد بشأن صرف المعاشات وبدل الغلاء وتقديم الإخطار

تواصل المؤسسة العامة للتقاعد السعودية في إصدار البيانات الدورية والتوضيحات المستمرة للرد على استفسارات العملاء والمشتركين، وتحديد مواعيد صرف المعاشات الشهرية وصف المنح وإيداعها حسابات المستفيدين البنكية، كذلك الكشف عن كيفية تفعيل خدمة إخطار العودة للعمل للمتقاعدين الذين عادوا للعمل في القطاع الحكومي، وتقديم كافة خدماتها إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

إخطار العودة للعمل موقع المؤسسة

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد رسميًا، بأنه تم تفعيل رابط خدمة إخطار العودة للعمل، من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للمؤسسة ثم اختيار خدمة إخطار العودة للعمل قسم الطلبات يمين الشاشة، يليها تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل، كذلك كتابة كافة البيانات الخاصة بمعلومات الوظيفة الجديدة وتصنيفها.

موعد صرف معاش أبريل والبدلات

ومن ناحية أخرى، حددت المؤسسة العامة للتقاعد يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، موعدًا، لصرف المعاشات التقاعدين في جميع أنحاء المملكة عبر إيداع المبالغ حسابات المستفيدين البنكية، وقد يتم تبكير موعد الصرف يومًا واحدًا في حالة إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية بالمملكة أو يوم إجازة أسبوعية، ويتم أيضًا صرف جميع البدلات والمنح وعلى رأسها بدل الغلاء لرفع المعاناة عن مستحقيها ومشتركيها.

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خطوات الحصول على المعاش في 3 أيام فقط

ومن ناحية أخرى، قالت المؤسسة العامة للتقاعد، بأنه يمكن للمستفيد أن يحصل على معاشه خلال 3 أيام منذ تاريخ تقديم جميع مستنداته، من خلال اتباع الخطوات التالية: