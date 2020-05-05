توضيح هام من حساب المواطن بشأن موعد صرف الدورة 30 وإيداع دفعة برنامج حافز

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، رسميًا اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو 2020، دفعة جديدة للمستفيدين في حساباتهم البنكية، بلغت أكثر من 436 مليون ريال، ويستفيد من تلك الدفعة وفق بيانات البرنامج أكثر من 274 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، مع العلم بأن تلك الدفعة هي الخاصة بالمستحق عن شهر أبريل الماضي.

أبرز الأرقام في دفعة برنامج حافز

أما عن أبرز الأرقام التي صاحب صرف دفعة أبريل من برنامج حافز الموارد البشرية للمستحقين:

عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل: 146215 مستفيد.

عدد المستفيدين من إعانة صعوبة الحصول على عمل: 128642 مستفيد.

تقديم برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات البرنامج.

يعمل البرنامج على تطوير مهارات وقدرات المستفيدين.

وموعد صرف الدفعة 30 حساب المواطن

ومن ناحية أخرى، أعلن برنامج حساب المواطن عن صرف الدفعة 30 الخاصة بشهر مايو يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من نفس الشهر 2020، علة أن يتم إيداع المبالغ حسابات المستفيدين المكتملة بياناتهم البنكية، وصرف الدفعات المتأخرة التي اكتملت بياناتها للمستفيدين المنطبق عليهم شروط الأهلية، ويمكن للمستفيدين من معرفة الحاسبة التقديرية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للبرنامج.

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شروط إضافة المطلقة والأرملة للتابعين

ومن ناحية أخرى، ومع اقتراب صرف الدفعة الثلاثين، أكد حساب المواطن أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم مطلقة أو أرملة، فإنه بإمكانها إضافة التابعين، مع مراعاة الآتي: