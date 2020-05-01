توفير 46 وظيفة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية.. موعد ورابط

أعلنت الإدارة العامة لـ”الخدمات الطبية” بوزارة الداخلية السعودية، عن توفير 46 وظيفة إدارية للرجال والنساء في سلم الموظفين العام في مدينة الرياض عن طريق موقع جدارة، وذلك بدءًا من بعد غدٍ الأحد الموافق 10 رمضان 1441 ه، مشيرة إلى أن عمليات التقديم للحصول على الوظائف تستمر لمدة 5 أيام.

​ويُمكّن موقع جدارة طالبي العمل من الرجال والنساء السعوديين فقط، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة، وتوفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي تعلن عنها الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

توفير 46 وظيفة في الخدمات الطبية

وفي سياق الحديث عن توفير 46 وظيفة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية، فإن موقع “كلمة” يرصد الفئات المستهدفة من المؤهلات المختلفة في توظيف هذه الخدمات، إذ تأتي على النحو التالي:

الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

المعاهد التخصصية.

الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

درجة الماجستير.

الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

درجة الدكتوراه.

رابط تقديم الوظائف

ونشرت الإدارة العامة للخدمات الطبية رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ليقدم من يرغب في الحصول على وظيفة من الـ46 التي نشرتها من خلال جدول مُوضح فيه اسم الوظيفة والمرتبة، وعدد الأشخاص المطلوبين فيها، ويمكن الدخول من (هنـــا) لإتمام عملية التسجيل، قبل أن ينتهي موعد التسجيل عليها في يوم الخميس الموافق 14 رمضان 1441 هـ، الموافق 7 من شهر مايو 2020م.