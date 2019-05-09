توقعات الأرصاد السعودية لحالة الطقس .. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية السعودية لطقس غدا الجمعة خامس أيام شهر رمضان المبارك، الموافق 10 مايو 2019، إلى استمرار حالة الطقس المضطرب التي شهدها الطقس ليوم الخميس من أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الغد من واقع تقارير هيئة الأرصاد الجوية السعودية.

توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 5 رمضان

يشير تقرير خبرا الطقس إلى في توقعاته لحالة الطقس غدا الجمعة بمشيئة الله إلى استمرار الفرص المهيئة لسقوط الأمطار الرعدية، وكذلك استمرار الرياح النشطة التي تحد من الرؤية الأفقية على المناطق التالية ( جازان، وعسير، ومرتفعات نجران، والباحة ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية والرياض) بالإضافة إلى تأثر المناطق الشرقية ووسط المملكة بالعوالق الترابية.

حالة البحر والملاحة البحرية ليوم الجمعة 5 رمضان

وجاءت توقعات حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر لتشير إلى أنه من المتوقع أن يكون حالة البحر متوسط الموج،وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، أما حركة الملاحة بالخليج العربي فتشير إلى موج خفيف إلى متوسط، بارتفاع من نصف متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 5 رمضان

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء ليوم الجمعة