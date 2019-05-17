توقعات حالة الطقس بالسعودية وتقرير الأرصاد الجوية ليوم السبت 13 رمضان

استكمال لحالة الطقس الذي يسود مناطق متعددة من المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام والذي يشهد حالة من الأمطار الرعدية وزخات البرد والرياح المثيرة للأتربة، تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية والحفاظ على البيئة السعودية ليوم السبت الموافق 13 من رمضان للعام 1440هـ، 18 من شهر مايو 2019، إلى استمرار نفس الظروف التي تؤدي إلى تساقط الأمطار الرعدية وزخات البرد والرياح على مناطق متفرقة من المملكة، ويقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءة تفاصيل توقعات طقس الغد من خلال السطور التالية.

توقعات حالة الطقس ليوم السبت 13 رمضان

تشير المعلومات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية السعودية طبقا لتقارير الخبراء حول توقعات طقس الغد بإذن الله، إلى استمرار تساقط الأمطار الرعدية والتي يصاحبها زخات من البرد بالإضافة إلى الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة التي تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وبينت تقارير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن هذه المناطق هي (جازان، ونجران، والباحة، وعسير، والقصيم، ومنطقة الرياض، وحائل، وتمتد حتى تصل إلى منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تتأثر الأجزاء الساحلية منها.

الملاحة البحرية وحالة الأمواج ليوم السبت 13 رمضان

أما عن توقعات الملاحة وحالة الموج، فقد أشار تقرير هيئة الأرصاد الجوية إلى تأثر البحر الأحمر برياح سطحية تتراوح سرعتها بين 18 إلى 40 كيلو متر في الساعة، ليتراوح أرتفاع الموج به من متر إلى مترين، وبذلك تصبح حالة البحر متوسط الموج.

أما بالخليج العربي من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح السطحية بين 15 إلى 35 كيلو متر في الساعة وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، ليكون حالة البحر به من خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 13 رمضان