الأرصاد السعودية: توقعات طقس الأربعاء 10 رمضان.. وشاهد فيديو أمطار رعدية وزخات برد المدينة المنورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن طقس الأربعاء وتوقعاتها للتقلبات الجوية وسرعة الرياح والأمطار وغيرها مما يؤثر على المملكة هذه الفترة.

توقعات الأرصاد عن طقس الأربعاء

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والتي يصاحبها زخات من البرد ورياح نشطة، تؤثر على الرؤية الأفقية مما يجعلها منخفضة على مناطق ومرتفعات عدة.

الأرصاد تحذر أمطار رعدية وزخات برد ورياح

وحذرت هيئة الأرصاد السائقين وخاصة من يتعاملون مع الطرق السريعة من سرعة الرياح المحملة بالأتربة، قائلة: «لا بد من توخي الحذر وتقليل السرعة حفاظا على سلامتكم».

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية المتقلبة تشمل مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وأيضًا مناطق الرياض، والقصيم وحائل، وتمتد إلى منطقة الجوف.