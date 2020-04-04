توقيت صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تعتبر المساعدة المقطوعة من أبرز وأهم المساعدات المالية التى يبحث عنها المواطنين بشكل كبير في دولة المملكة العربية السعودية، كونها يتم صرفها للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الخاصة، وتعتبر هذه تلك المساعدة من ضمن المساعدات التي يتم صرفها بشكل متقطع بين الحين والآخر لكافة المستفيدين على قوائم الإنتظار، وذلك وفقاً للآلية المتبعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة هي عبارة عن أموال نقدية يتم تقديمها للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض ضمن الأسر التي استوفت كافة شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك بعد دراسة الطلب المقدم من قبل الجهات المسؤولة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هذا ويصل الحد الأدنى لتلك المساعدة 10 آلف ريال سعودي فيما يصل الحد الأعلى 30 ألف ريال سعودي.

شروط الإستفادة دعم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يمكنك عزيزي المواطن أن تستفيد من المساعدة المقطوعة من خلال تحقيق شروط الأهلية التى أعدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وهي كالتالي :-

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

متزوج من سعودية.

أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً.

أن يكون من ضمن الأسر الفقيرة أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أكد حساب خدمة العملاء التابع لوزارة الموارد البشرية على أنه لا يوجد موعد رسمي من أجل إيداع المساعدة المقطوعة، وقد نوه على جميع المواطنين المستفيدين بضرورة الانتظار لحين الإعلان بصورة رسمية من خلال موقع الوزارة أو من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.