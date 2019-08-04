توقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي برقم الطلب 1440 هـ

يستاءل الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة للشهر الحالي، حيت يبحث الكثير من مستفيدي المقطوعة عن توقيت صرفها خلال الشهر الحالي، وتقوم وزارة العمل بتقديم كافة المساعدات المالية والنقدية للأسر محدودة الدخل أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الشهرية، وذلك بعد أن تقوم الأخيرة بتقديم طلب من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، ويتم الموافقة علي الطلب المقدم من قبل وزارة العمل، وتقوم وكالة الضمان الإجتماعي بوضع المساعدات المالية في حساباتهم البنكية، ويتم تقديم المقطوعة وفقاً للعديد من الشروط المعينة التي تحددها الوزارة، ولفئات معينة .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

يتابع الكثير من المواطنين كافة الأخبار المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة ويتساءل الكثيرين عن توقيت صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد إنتشرت في الأونة الأخيرة العديد من الوسوم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تطالب بالإسراع في صرف مساعدة المقطوعة للأسر الفقيرة أو الأسر التي حققت كافة الشروط المطلوبة، ويتم ذلك من خلال الإستعلام عن طريق كتابة رقم السجل المدني أو رمز التحقق أو من خلال تسجيل كافة بياناتك بشكل صحيح، وعادة ما يتم إرسال رسالة القبول من خلال رقم الجوال .

شروط الإستفادة من الضمان الإجتماعي

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً من أجل الإستفادة من المقطوعة . أن يكون من ضمن الأسر محدود الدخل . أن لا يملك المتقدم إى سجل تجاري . يتم تحديد قيمة الإعانة وفقاً لدخل الأسرة أو عدد الأفراد .

الإستعلام في مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من أجل الإستعلام والفحص والتسجيل للإستفادة من مساعدة المقطوعة، وقد حرصت الوزارة على أن يقوم المقدم بالكشف والفحص عن كافة البيانات الدخل الواردة، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا