توقيت صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، من أبرز البرامج والخدمات التي تقدمها التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المقطوعة من أهم وأبرز البرامج التمويلية التي تقدم المساعدة للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على مواجهة غلاء المعيشة، وذلك بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الوزارة من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي، وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تطبيق رؤية المملكة للعام 2020، وتحسين المستوى المعيشي والمالي للأسر السعودية.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440

تصرف مساعدة المقطوعة للسعوديين فقط أو للسعودية المتزوجة من غير سعودي . تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة . تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لصرف المقطوعة للأسرة السعودية . تقدم المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية بشكل رئيسي . يجب أن لا يتجاوز دخل الأسر الحد المانع المحدد للأسرة .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

يزداد البحث من قبل مستفيدي المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن موعد المقطوعة وذلك بسبب تأخرها بشكل كبير، ويمكنك زيارة البوابة الإلكترونية للضمان من هـــنــــا، ويبحث الكثير من المستفيدين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي عن التوقيت الرسمي للمساعدة، وقد انتشر في الأونة الأخيرة العديد من الوسوم التي تتطالب وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالإسراع في صرف المقطوعة، وذلك من أجل التجهيز لعيد الأضحي المبارك .