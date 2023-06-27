توقيت صلاة العيد في السعودية غدًا الأربعاء 28 يونيو 2023 الموافق 10 ذي الحجة 1444

تمر علينا ساعات وقفة عرفات هذا اليوم العظيم بسرعة كبيرة تتعلق بها قلوب الملايين التي تخشى الآخرة وترجو رحمة ربها، ويقبل علينا أول أيام عيد الأضحى المبارك 1444 وبدايته مع صلاة العيد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السعودية في عدد من كبريات المدن بالمملكة، حيث يستعد الجميع للمشاركة في تكبيرات العيد والاستماع للخطبة.

صلاة العيد في السعودية

تجهزت كل المساجد والمصليات وأصبحت في أبهى صورها لاستقبال المصلين في موعد صلاة عيد الأضحى السعودية صباح غدًا الأربعاء 28 يونيو 2023 الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 في الرياض والدمام وجدة والطائف والأحساء ومكة والمدينة وكل المدن السعودية، يحصر الجميع على المشاركة في تلك الصلاة، مرتدين الملابس الجديدة، تعلو كل الوجوة فرحة وسعادة حقيقية.



توقيت صلاة عيد الأضحى 2023-1444 السعودية:

– موعد صلاة العيد الرياض 5.21 صباح الأربعاء.

– صلاة العيد مكة المكرمة 5.56 صباح الأربعاء.

– جدة 5.59.

– صلاة العيد ينبع 5.57.

– حفر الباطن 5.16.

– خميس مشيط 5.50.

– المدينة المنورة 5.47.

– الطائف 5.54.

– الدمام 5.04.

– الخبر 5.04.

– الأحساء 5.09.

– بريدة 5.28.

– نجران 5.46.

– أبها 5.51.