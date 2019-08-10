توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية جميع المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى 1440، يكثف الجميع البحث عبر محرك البحث جوجل لمعرفة ميعاد صلاة عيد الأضحى في مصر والسعودية، حيث حددت دار الأفتاء المصري أن اليوم السبت هو يوم وقفة عرفة وغدا الأحد هو أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يقوم فيه المسلمون بذبح الأضحية عقب صلاة العيد حيث يستحب خروج جميع المسلمون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ لصلاة عيد الأضحى المبارك سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتبادل التهاني والتكبيرات المستحبة يوم العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

ومن موقعنا نجوم مصرية نهنئ جميع المسلمين بالوطن العربي بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ومن هنا سوف نقدم لكم توقيت صلاة عيد الأضحى في مصر والسعودية، فسوف تكون صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر 5:45 بتوقيت القاهرة حيث يقوم المصلون بتكبيرات عيد الأضحى عقب صلاة الفجر مباشرة وهي ” الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون”.

توقيت صلاة العيد بالسعودية جميع المحافظات

يحرص المسلمون بالمملكة السعودية أشد الحرص على صلاة عيد الأضحى المبارك واكتما كافة طقوس الخاصة بعيد الأضحى المبارك نظرا لأنها بلد الحرمين الشريفين ويذهب إليها الجميع من كل العالم لأداء مناسك الحج واليوم هو يوم الوقوف على جبل عرفات ويقوم الحجاج برمي الجمرات ويقوم المسلمون بالدعاء ويغمرهم البكاء ربنا يتقبل من جميعا صالح الأعمال، ومن هنا سوف نقدم لكم توقيت صلاة عيد الأضحى.