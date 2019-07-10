جامعة أم القرى تعلن عن فتح باب القبول فى برامج الدراسات العليا تعرف على الشروط وموعد التقديم

اعلنت “جامعة أم القرى” عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا الغير مدفوعة للعام الدراسي 1441/1440 هـ، وتبداء تلقي الطلبات إبتداء من يوم الاحد القادم الموافق 14 يوليو 2019 م وحتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو من الشهر الجاري، والتقديم متاح من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، واكدت الجامعة على ان الراغبين في الالتحاق بالبرامج المتاحة، ضرورة التأكد من ان شروط القبول تنطبق عليهم طبقا للقواعد والاجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالجامعات السعودية، ونتعرف الان على اهم شروط التقديم والبرامج المتاحة .

شروط القبول فى جامعة أم القرى

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ان يكون حاصل على الشهادة العلمية من جامعة سعودية أ, جامعة معترف بها .

يشترط على من يتقدم في برنامج الماجستير ان يكون تقدريه الجامعي “جيد جدا ” .

يشترط للمتقدمين في برامج الدكتواره تقدير لا يقل عن جيد جدا .

يشترط للمتقدم في برنامج الدبلوم تقدير لا يقل عن جيد فى المرحلة الجامعية .

لابد ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك .

ات يكون لائقا طبيا .

يشترط تقديم تذكيتين من أساتذه سبق لهم ان درسوا له .

اذا كان المتقدم فى الماجستير وهو موظف لابد من ارفاق موافقة جهة العمل .

وكذلك المتقدمين للدكتوراه تقديم خطاب التفرغ التام .

يمكنكم إرسال الطلبات عن طريق البريد الالكتروني [email protected]

يشترط الحصول على 65 فأعلى في إختبار القدرات العامة .

البرامج المتاحة فى جامعة أم القرى